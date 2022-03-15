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15/03/2022 08:40

【企業盈警】金山能源（００６６３）料去年虧損降至８０００萬元

　　《經濟通通訊社１５日專訊》金山能源（００６６３）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度淨虧損約８０００萬元，比２０２０年度淨虧損約２﹒６６億元有所收窄。
　　該集團指，預期虧損減少主因金融資產包括租賃及保理應收款項之減值虧損減少以及撥回減
值虧損增加分別為約１﹒１億及４０００萬元所致。
　　該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

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