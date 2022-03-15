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15/03/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入６８﹒９億人幣，買騰訊沽碧服

　　《經濟通通訊社１５日專訊》昨日（１４日）恒指低開３４９點，報２０２０３點。最高跌
３４９點報２０２０３點，最低跌１１３７點報１９４１６點。恒指收報１９５３１點，跌
１０２２點或４﹒９７％。
　　按額度計算，北水全日淨買入６８﹒９億元人民幣，增加３１﹒６％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、思摩爾國際（０６９６９）；淨賣出
最多的依次是碧桂園服務（０６０９８）、華潤電力（００８３６）、中國移動（００９４１）

　　
＊騰訊被指洗錢或遭重罰＊

　　報道指，人行發現微信支付平台允許將資金轉移用於賭博等非法目的。當局也判定，微信支
付未遵守要求騰訊辨識在該平台上交易的用戶和商家等其他規定。
　　主板成交２２３０﹒５３億元增加１７％。其中港股通成交５２２﹒２億元，佔總成交
２３﹒４％。
　　騰訊控股跌９﹒７９％報３３１﹒８元，北水淨買入２６億元；美團跌１６﹒８４％報
１１２﹒６元，北水淨買入１６﹒２億元；思摩爾國際跌２４﹒０６％報１５﹒７２元，北水淨
買入３﹒５億元。
　　碧桂園服務跌２１﹒４８％報２９﹒２５元，北水淨賣出３﹒３億元；華潤電力跌
１２﹒５６％報１４﹒０６元，北水淨賣出３億元；中國移動跌１﹒９４％報５０﹒５５元，北
水淨賣出１﹒５億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　２５﹒９８
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　１６﹒２０
　　思摩爾國際　　（０６９６９）　　　　　　３﹒５３
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　　２﹒８５
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒８９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務　（０６０９８）　　　　　－３﹒３０
　　華潤電力　　（００８３６）　　　　　－３﹒０４
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　－１﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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