【北水炒Ｄ乜】淨流入６８﹒９億人幣，買騰訊沽碧服

《經濟通通訊社１５日專訊》昨日（１４日）恒指低開３４９點，報２０２０３點。最高跌
３４９點報２０２０３點，最低跌１１３７點報１９４１６點。恒指收報１９５３１點，跌
１０２２點或４﹒９７％。
按額度計算，北水全日淨買入６８﹒９億元人民幣，增加３１﹒６％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、思摩爾國際（０６９６９）；淨賣出
最多的依次是碧桂園服務（０６０９８）、華潤電力（００８３６）、中國移動（００９４１）
。
＊騰訊被指洗錢或遭重罰＊
報道指，人行發現微信支付平台允許將資金轉移用於賭博等非法目的。當局也判定，微信支
付未遵守要求騰訊辨識在該平台上交易的用戶和商家等其他規定。
主板成交２２３０﹒５３億元增加１７％。其中港股通成交５２２﹒２億元，佔總成交
２３﹒４％。
騰訊控股跌９﹒７９％報３３１﹒８元，北水淨買入２６億元；美團跌１６﹒８４％報
１１２﹒６元，北水淨買入１６﹒２億元；思摩爾國際跌２４﹒０６％報１５﹒７２元，北水淨
買入３﹒５億元。
碧桂園服務跌２１﹒４８％報２９﹒２５元，北水淨賣出３﹒３億元；華潤電力跌
１２﹒５６％報１４﹒０６元，北水淨賣出３億元；中國移動跌１﹒９４％報５０﹒５５元，北
水淨賣出１﹒５億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ２５﹒９８
美團 （０３６９０） １６﹒２０
思摩爾國際 （０６９６９） ３﹒５３
李寧 （０２３３１） ２﹒８５
中國海洋石油 （００８８３） １﹒８９
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
碧桂園服務 （０６０９８） －３﹒３０
華潤電力 （００８３６） －３﹒０４
中國移動 （００９４１） －１﹒５３
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