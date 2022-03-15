《日入而息》平安好醫生虧損擴大至１５億人幣，科技股全線再急插

《今天重點》

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平安好醫生（０１８３３）去年虧損擴大至１５﹒４億元人民幣，不派息；平安好醫生指公司價

值受低估，將繼續回購股份

港燈（０２６３８）去年純利按年升７﹒４％，派末期息１６﹒０９仙；港燈（０２６３８）去

年售電量升２﹒２％，今年淨電費每度電增加８﹒９仙

本港新增２７７６５宗確診，核酸檢測１１９５６宗

消息指港府收緊限聚令，康文署周四起圍封海灘

傳普京向烏克蘭提出６點停火條件

統計局表示外貿仍有望保持穩定發展；實現５﹒５％經濟增長目標有基礎有條件；「缺芯」緩解

，汽車和石油類商品銷售增長快；房地產市場下行降幅收窄，平穩發展有基礎；２月失業率上升

受季節因素影響，料３月回落；工業品價格延續同比漲幅回落的態勢較大；要落實好扶持製造業

、小微企業減稅降費政策；服務業增速有所放緩，疫情下仍比較困難；大宗商品價格上漲，對中

下游中小企壓力較大；俄烏衝突直接影響有限，輸入性通脹壓力或增；首２月經濟恢復較好，外

部環境依然複雜嚴峻

人行增量２千億ＭＬＦ利率持平，續１００億元逆回購；去年金融業機構總資產增８﹒１％至３

８２萬億

衛健委表示３月以來本土感染者超１﹒５萬例波及２８省；全國核酸檢測能力單管可達每天４６

０９萬管；新冠抗原檢測不能替代核酸檢測

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《即日市況》

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恒指低收１１１６點報１８４１５，科指跌３０６點報３４７２

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《深滬股市》

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「楊沙會」後股災現，滬指挫近半成兩年最大單日跌幅

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《美元匯價》

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俄烏談判艱難，歐元短線阻力１﹒１０５０

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《公司業績》

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金輝集團（００１３７）全年虧轉盈８﹒３億元，末期息６仙

永達汽車（０３６６９）去年盈利增５３％，派息０﹒４７９元人幣

光大環境（００２５７）全年多賺１３﹒１％，派息１５仙

港燈（０２６３８）去年純利按年升７﹒４％，派末期息１６﹒０９仙

中信國際電訊（０１８８３）去年多賺５％至１０﹒８億元，派息１７仙

平安好醫生（０１８３３）去年虧損擴大至１５﹒４億元人民幣，不派息

國藥（０１０９９）去年純利按年跌５％至１３億元人民幣

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《公司資訊》

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耀才證券（０１４２８）上周起降低中概股及科技股的抵押品價值

宏利（００９４５）為於美國公開發行之優先「綠色」票據定價；過去一年醫療產品新生意中，

逾７５％客戶選擇自願醫保；宏利調查指香港納稅人仍未完全熟悉自願醫保年金等產品特點

震雄（０００５７）創辦人兼榮譽主席蔣震離世，享年１００歲

中銀香港（０２３８８）人民幣綠債將成新增長點，料散戶參與度增

傳匯控（００００５）同意出售希臘零售銀行，料交易明年上半年完成

內媒引述騰訊員工：裁員比例不會三至五成那麼高，聲音被過度放大

港燈（０２６３８）去年售電量升２﹒２％，今年淨電費每度電增加８﹒９仙

澳洲成峰高教（０１７５２）徐榕寧獲任命為執行董事兼首席執行官

港燈（０２６３８）佘頌平將退任公司獨立非執行董事職務

中手游（００３０２）完成入股上海洲競，料明年上線跨平台體育遊戲

進昇集團（０１５８１）李盈熒辭任財務總監，李建鋒接任

中國銀行（０３９８８）趙杰辭任非執行董事，今日生效

永嘉集團（０３３２２）附屬訂租賃延長附錄，延長越南廠房租賃

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《國企紅籌》

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大眾公用（０１６３５）與蘇創燃氣不可撤回承諾延至８月底

海普瑞（０９９８９）肝素鈉原料藥及依諾肝素鈉ＡＰＩ獲印度批准上市銷售

康寧（０２１２０）委任獨立調查機構及獨立律師事務所

中煤能源（０１８９８）２月商品煤銷量按年增５﹒６％

南航（０１０５５）２月客運運力投入升４３％，貨運運力升１２％

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《神州民企》

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碧桂園（０２００７）附屬提早完成境內本金總額５﹒９億人幣債券回售資金支付

新東方（０９９０１）進一步購回債券，累計購回本金２﹒０２億美元

彩客化學（０１９８６）擬分拆彩客新材料在全國中小企業股份轉讓系統掛牌

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《中國要聞》

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統計局表示外貿仍有望保持穩定發展；實現５﹒５％經濟增長目標有基礎有條件；「缺芯」緩解

，汽車和石油類商品銷售增長快；房地產市場下行降幅收窄，平穩發展有基礎；２月失業率上升

受季節因素影響，料３月回落；工業品價格延續同比漲幅回落的態勢較大；要落實好扶持製造業

、小微企業減稅降費政策；服務業增速有所放緩，疫情下仍比較困難；大宗商品價格上漲，對中

下游中小企壓力較大；俄烏衝突直接影響有限，輸入性通脹壓力或增；首２月經濟恢復較好，外

部環境依然複雜嚴峻

華興證券表示就業和居民收入增長繼續成為經濟復甦痛點

中海晟融表示若購房欲望續降，今年消費或最能拉動經濟

國泰君安表示今年房地產開發投資增速同比或最多跌５％

渣打表示經濟數據環比改善沒那麼大，３月或明顯走弱

上海港表示已具備船到船同步加註保稅ＬＮＧ服務能力

青山控股獲債權銀團同意暫不平倉，ＬＭＥ鎳周三復市

分析表示單降息無法解決問題，需從其他需求側找抓手

東方金誠表示經濟下行緊迫程度不足以短期連用降息大招

上海常住人口近２５００萬人，自然增長率錄負數

凱投宏觀表示恢復降息僅時間問題，本月ＬＰＲ或亦不變

首二月央企利潤總額同比增速加快至２０﹒６％

國家統計局表示首兩月原煤、原油、天然氣生產增速加快

大摩料中國本季經濟增速為零，統計局：疫情造成影響

發改委表示２０２５年長江中游城市經濟總量進一步提升

華為因聘本地僱員不達標被控，與南非當局達庭外和解

首２月全國地產投資增３﹒７％，住宅銷售額降２２％

首２月全國固定資產投資增１２﹒２％，大勝預期

全國２月城鎮調查失業率５﹒５％，按月升０﹒２％

內地首２月社會消費品零售總額增６﹒７％，優預期

內地首２月工業增加值增７﹒５％，大勝預期

２月全社會用電量達６２３５億千瓦時同比增近１７％

人行增量２千億ＭＬＦ利率持平，續１００億元逆回購；去年金融業機構總資產增８﹒１％至３

８２萬億

傳衛健委研究醫企應否上市，愛爾眼科稱國家支持未變

２月中原大灣區指數跌２﹒４１％，連跌六個月

傳龍光更新境內債展期方案，全額付息並先付５％本金

繼東方資產後，長城資產獲發百億金融債用於房企項目

網信辦派督導組進駐豆瓣促整改，過去已收２０次罰單

演員鄧倫涉偷逃稅被罰逾１億，部分未自查獲從重處罰；官媒評鄧倫偷逃稅：對文娛和網絡行業

查處不是一陣風

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《寶島快訊》

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台股大幅收跌２％失萬七關，新北高雄兩市相繼停電

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《其他消息》

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林鄭哀悼香港工業發展先驅者蔣震逝世

邱騰華哀悼蔣震逝世

港深簽署大鵬灣水域引航合作框架協議，為期三年

馬時亨稱抗疫戰暴露行政失當削市民對政府信心，須馬上改善

本港２月訪港旅客按年跌５２％，消閑旅客續近乎零

金發局表示香港需重新推廣國際形象，吸引人才留港發展

深股通額度全日流走５７億元，外資連續七日瘋狂流出；滬股通全日流出７６億，外資流走１６

０億創超過年半高

駿隆表示戰事加深市場憂慮，積金今年首兩月人均蝕萬三元

美聯儲即將加息，分析料港元或觸７﹒８５低位

由深圳蛇口前往香港機場海天客運碼頭轉駁快船服務今起暫停

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《俄烏開戰》

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ＬＭＥ周三重啟鎳交易，此前青山控股與銀行達成協議

俄羅斯暫停向前蘇聯成員國出口穀物

俄羅斯財長表示擬用人民幣儲備支付主權歐洲債券票息

傳普京向烏克蘭提出６點停火條件

南韓候任總統尹錫悅與英國首相通話，斥俄羅斯侵略

馬斯克推特下戰書，單挑普京換烏克蘭和平

永達汽車（０３６６９）俄烏局勢對中長期電動車供應鏈影響不大

中國外交部表示Ｇ２０不是討論烏克蘭等問題的合適場所

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《大國博弈》

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外電表示中美監管近期多次會談，致力達成審計合作協議

歐盟就限制他國進入其公共採購市場達新規疑劍指中國

立訊精密部分產品落入美國３３７調查專利權保護範圍

華爾街日報表示沙特邀請習近平出訪該國，最快５月成行

外交部表示中方要求美方認清台灣問題高度敏感性

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《新冠肺炎》

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本港新增２７７６５宗確診，核酸檢測１１９５６宗

第五波累計４３５５人離世，１９歲染疫血癌患者不治

１３間私院撥出共１０００張病床，接收醫管局轉介病人

隔離護理觀察系統傍晚６時啟用，供確診者呈報病徵

醫管局表示將為內地援港醫療團隊治療上問題負最終責任

上海表示建設工程實施封閉管理，盡早社會面動態清零

上海昨日新增本土確診９例無症狀感染１３０例

中國民航局表示３月２１日起對上海入境的國際航班分流

內地援港醫療隊抵港，陳肇始稱為港應對疫情打強心針

內地醫療隊以名譽僱員方式協助，醫管局稱負最終責任

全國昨新增本土確診加無症狀感染破五千，吉林續重災

吉林省逾三千宗本土確診，醫療防疫物資只夠２到３天

專家表示瑪麗醫院約３００名病人服新冠口服藥效果良好

屯門蝴蝶邨蝶舞樓完成強檢，發現２８１宗初陽個案

民政總署全力開展居家支援物資派遞服務

消費券天水圍臨時服務中心員工初確，今日暫停服務

深圳昨日新增６０例新冠肺炎病例

深圳蓮塘口岸停貨運，港深僅餘三口岸供貨運接駁

深水埗蘇屋邨劍蘭樓圍封強檢，發現５０宗初陽個案

港大醫學院估計本港已有３５８萬人受感染

澳門在一批香港進口奶製品外包裝檢出新冠病毒

據報健身中心Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｆｉｒｓｔ將全線結業

衛健委表示３月以來本土感染者超１﹒５萬例波及２８省；全國核酸檢測能力單管可達每天４６

０９萬管；新冠抗原檢測不能替代核酸檢測

許樹昌稱政府研究向私家醫院分配新冠口服藥

跨境貨車須在口岸接駁，政府指內地鮮活食品供應平穩

羅致光視察內地合約照顧員培訓課程，１８０人已抵港

首批新冠口服藥帕克斯洛維德已送往醫管局使用

稻香（００５７３）明日起香港區食肆局部恢復有限度營運

消息指港府收緊限聚令，康文署周四起圍封海灘

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