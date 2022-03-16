《油金掠影》聯儲局加息在即，金價下試１９００，油價失守１００

《經濟通通訊社１６日專訊》美國２月份生產者物價指數（ＰＰＩ）按月上升０﹒８％，升

幅小於１月份的１﹒２％及預期的０﹒９％，按年則升１０％，與前值相同，並符合市場預期，

同時反映生產者成本按年升幅仍然維持在１９８１年以來最高。然而，２月份數據仍未完全反映

俄羅斯在２月２４日入侵烏克蘭，造成油價及其他商品價格大幅上升的影響。另外，美國聯儲局

將於周四凌晨公布議息結果，預期加息０﹒２５厘。

雖然俄羅斯入侵烏克蘭一度刺激金價急升，現貨金價在２月２４日曾高見１９７４美元水平

，更於３月８日升至２０７０美元，迫近２０７５美元的歷史高位，但３月９日即以雙日轉向大

幅下跌至最低１９９１美元水平，其後進一步下挫，昨天低見１９０７美元。

４月期金大跌３１﹒１０美元或１﹒６％，收報每盎司１９２９﹒７美元，是３月２日以來

最低。其他貴金屬方面，５月期銀下跌１４美仙或約０﹒６％，收報每盎司２５﹒１５美元；４

月白金期貨亦下跌４﹒７％，收報每盎司１００２﹒５美元；６月鈀金期貨則跌０﹒２％，收報

每盎司２４１２美元。

紐約期油昨天跌穿１００美元，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）周二公布月報，表示正評估其

經濟預測及對今年原油供求增加的預測，同時警告，俄烏戰爭引發的通脹或會降低能源需求。俄

烏戰事持續至第三周，俄國遭制裁導致原油供應減少，引發市場憂慮。然而，美國有意解除對委

內瑞拉石油出口的制裁，應有助於紓緩原油供應減少的憂慮，令周一油價下跌。

紐約期油及布蘭特期油在３月８日創下２００８年以來最高收市價，但至今已由高位下跌超

過２０％。４ 月紐油期貨下跌６﹒５７美元或６﹒４％，收報每桶９６﹒４４美元，為２月

２８日以來最低收市價；５月布油期貨下跌６﹒９９美元或６﹒５％，收報每桶９９﹒９１美元

，亦為２月２５日以來最低收市價。（ｐｃ）



