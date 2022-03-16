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即市新聞

16/03/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》出現大跌市後的常見現象

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為１８﹒７５％和
２７﹒５％，局勢則均尚屬顯著向淡。昨早（１５日）港股大市裂口低開後，先進一步下試新低
位支持，然後顯著回升。不過，於每個反彈浪的初期，投機者總會於錄得一定利潤後，便沽貨套
利，只會於升勢變得暢順後，才放膽逗留於市場內多點時間。當大家認為大市有機會已經正式展
開大型反彈的時候，容易會因見到市況依樣反覆，而失卻信心。這是完全可以理解的，亦屬於出
現大跌市後常見的現象。
　　筆者身邊的朋友中，近日開始多了一些後悔沒有於高位清貨，甚至埋怨別人給了自己無效建
議的人。但根據筆者多年來的應市經驗，這可被視為股市快將中期見底的先兆；若中期反彈演變
為中期新升浪，筆者完全不會感到詫異。?時判斷後市好淡的準則，應為前升浪頂阻力被升破，
可看好；前跌浪底支持被跌穿，則應靜待市況再度轉好。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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