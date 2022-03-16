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即市新聞

16/03/2022 09:05

《專家之言－何志銘》俄烏局勢短時間難解決，港股深不見底勿撈貨

　　《專家之言》目前俄軍仍繼續空襲烏克蘭，而歐盟亦公布對俄羅斯的新制裁，局勢困擾著整
個投資市場氣氛，的確難以短時間內可以解決。另一方面，美國聯儲局昨天（１５日）起一連兩
日議息，宣布加息０﹒２５厘雖然已是市場共識，淡友仍在議息前搞搞震，小心留意美國１０年
期國債孳息率周一（１４日）曾高見２﹒１１１厘，為２０１９年７月１２日後新高，對本來已
積弱的港股踩多腳，昨恒指一度跌穿２０１６年２月時的低位１８２７８點，的確跌到令人心寒
，即使日線圖９ＲＳＩ已經跌至單位數，即顯示港股已出現嚴重超賣情況，似乎有點兒要錢唔要
貨形態，整體走勢好差，深不見底，勿撈貨生人勿近較佳。

＊憂中概股退市疫情未受控，內地再爆疫通關無期＊

　　面對全球資金流由股市流出，再加上中概股退市消息，如何搞都無力。至於疫情方面，香港
爆發第５波，至今尚未受控，加上近日內地多地再爆發疫情，兩地通關無期，看來要咬緊牙關地
過，筆者東尼在這行已超過３０年見過大大小小的風浪，故深信今浪過後，又是一個美麗的市場
，抱正面樂觀心態行更遠的路。《獨立股評人　何志銘》
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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