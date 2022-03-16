《盤後部署》恒指報復式反彈逾１６００點，料首關挑戰２０６００

《經濟通通訊社１６日專訊》恒指連跌三日累跌超過２４７４點後，今日出現報復式反彈，

恒指勁升９％。美國總統拜登即將啟程訪歐，隔晚美股造好，刺激港股低位反彈高開５６０點。

今早科技股回勇推升恒指，京東（０９６１８）高開１２﹒２９％；美團（０３６９０）高開

７﹒８３％；騰訊（００７００）高開５﹒７７％；阿里（０９９８８）高開４﹒５６％，報

７４﹒５元。然而《彭博》報道，美國海關以與北韓有關聯為由扣留李寧公司製造的商品，李寧

（０２３３１）低開３﹒２４％。

大市上午升幅一度收窄至１６９點，隨後有買盤流入令大市重拾升勢，恒指半日收報

１８８７５，升４６０點或２﹒５％。午後中央突然有好消息傳出，國務院副總理劉鶴主持召開

國務院金融穩定發展委員會專題會議時指出，目前中美雙方監管機構保持良好溝通，並已取得積

極進展，正在致力形成具體合作方案。



＊科技股劫後重生＊



因中美角力而遭兩地政府監管的科技股，在連日雪崩式下跌後急速爆升。買盤迅速流入科技

股，３０隻科指成分股全線上升，萬國數據（０９６９８）最多升超過五成為最佳表現科指股。

恒指下午一時起一小時內，曾錄得超過１１００點升幅，藍籌股中京東擴大升幅至最多近三成七

為最佳藍籌，重磅美團（０３６９０）亦升超過三成，貢獻恒指超過２７０點升幅。

重磅ＡＴＭ高收；美團升３２﹒０８％，報１４０元；阿里升２７﹒３％，報９０﹒７元；

騰訊升２３﹒１５％，報３６７元；三股最終貢獻恒指８５６點升幅。恒指全日收報２００８７

，升１６７２點或升９﹒０８％，主板成交３０９７﹒９３億元。國企指數報６８８９，升

７６５點或升１２﹒５０％。科技指數報４２４３，升７７０點或升２２﹒２０％。

Ａ股同步造好；上證綜合指數報３１７０，升１０６點或升３﹒４８％，成交

５２２３﹒０５億元人民幣；深證成份指數報１２０００，升４６３點或升４﹒０２％，成交

６６９７﹒３３億元人民幣。



＊中美僵局有望化解＊



受俄烏局勢引發的中美角力所影響，恒指３月上半場「飛流直下四千點」，一個又一個市場

所指的鐵底連環篤穿。然而，市場多次估計的底部支持，都不及國務院副總理劉鶴一句話，為疲

弱不堪的中港股市注入強心針。今日恒指勁升超過１６００點或逾９％，更收復兩萬大關，但日

線圖上仍未重上任何一條主要平均線，而最近一條是位於２０６３０的１０天線，料成為恒指反

彈的首關阻力。

早前市場憂慮中國靠攏俄羅斯，在俄羅斯受歐美制裁下會受牽連，惟劉鶴宣布與美國監管機

構取得積極進展，一片「大和解」之聲下，市場憧憬諸多問題有望迎刃而解，包括美國要求在美

上市中概股提交會計審計文件，以及中方對科技股的監管亦有望鬆綁。早前已有多隻基金沽售科

技股避險，料中央發言為基金重新部署科技股提供底氣，本周科技股表現將看高一線。（ｈｃ）

