【俄烏開戰】白宮宣布拜登總統下周訪歐，參加北約及歐盟峰會

《經濟通通訊社１６日專訊》美國白宮普薩基表示，總統拜登將於下周抵達比利時，參加周

四在北約總部舉行的成員國緊急首腦會議，以展示對歐洲盟國的堅定承諾。拜登還會參加周四、

周五舉行的歐盟峰會，討論經濟制裁俄羅斯，和人道支援烏克蘭。

普薩基同時強調，與俄羅斯的緊張關係升級或捲入戰爭不符合任何一方的利益。美方在必要

時仍會與莫斯科進行直接或間接的接觸。

