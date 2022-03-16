【外圍經濟】美國２月ＰＰＩ按年增１０％，首次突破２位數

《經濟通通訊社１６日專訊》美國勞工部周二公布的最新數據顯示，美國２月生產者物價指

數（ＰＰＩ）按年增１０％，高於上月的９﹒７％，是首次突破２位數，符合市場預期。按月增

０﹒８％，略低於市場預估的０﹒９％。排除能源、食品與貿易服務的２月核心ＰＰＩ按年增

８﹒４％，低於市場預估的８﹒７％，略高於前值８﹒３％。核心ＰＰＩ按月增 ０﹒２％，遠

低市場預估的０﹒６％。（ｊｆ）

