【外圍經濟】美國２月ＰＰＩ按年增１０％，首次突破２位數

《經濟通通訊社１６日專訊》美國勞工部周二公布的最新數據顯示，美國２月生產者物價指
數（ＰＰＩ）按年增１０％，高於上月的９﹒７％，是首次突破２位數，符合市場預期。按月增
０﹒８％，略低於市場預估的０﹒９％。排除能源、食品與貿易服務的２月核心ＰＰＩ按年增
８﹒４％，低於市場預估的８﹒７％，略高於前值８﹒３％。核心ＰＰＩ按月增 ０﹒２％，遠
低市場預估的０﹒６％。（ｊｆ）
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