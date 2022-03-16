《台股攻略－黃振宇》美股反彈，台股初現起色

《台股攻略》隨著油價回落、美股反彈，台股今日（１６日）初現起色，電子權值股回勇揚

，大市最高升１６０點，但航運股下挫，大市一度倒跌，幸尾段入市資金湧現，加權指數最終微

升１４點，收１６９４０點，成交金額擴大至４０２０﹒８７億元（新台幣．下同）。

電子權值股回勇，今日除息的台積電開市大升，補回股息部分，更一度站上５６５元，終場

收５５８元，升０﹒５％。其他電子權值股的鴻海升０﹒５％，聯發科升０﹒３％，大立光則跌

０﹒８％。面板三虎的友達、群創及彩晶均跌１﹒４％至４﹒５％。千金股的矽力－ＫＹ收

２８７５元，升３﹒８％；信驊收２７１５元，升２﹒３％。貨櫃三雄高開低收，長榮曾一度跌

停，收市亦跌９﹒５％；萬海跌６﹒４％，陽明跌２﹒３％。市場預計美國加息在即，議息會議

將於明日凌晨出爐，多隻金融股上升，元大金升近４％，兆豐金、玉山金、中信金及第一金均升

超過１％。太陽能模組廠的安集獲得資金追捧，收漲停價６２﹒５元，創１１個月新高；茂迪、

聯合再生、元晶及國碩均升３％至８％。鴻海公布去年第四季稅後純利達４４３﹒９５億元，按

季增兩成，全年稅後純利達１３９３﹒２億元，年增３７％，創５年新高。

台股近來市況波動，現時投資者須留意俄烏兩國的談判進度，以及美國聯儲局議息結果，投

資保持審慎。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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