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即市新聞

16/03/2022 10:05

《窩輪豪情－梁業豪》開局理想，恒指即市目標先看１９０７１

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、綜合
企業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為恒
生銀行（０００１１）、達利食品（０３７９９）與九龍倉置業（０１９９７），可用作買入其
相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股
票，則宜首選阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）與中海油（００８８３）。
　　恒指期貨裂口高開６４５點，於１８９７３遇到阻力，但價位只曾跌回１８８７４。其後好
友嘗試再攻，現於高位與對手進行拉鋸戰。恒生指數的合理值現位１８９０９，開市位高於此水
平，好友應感到滿意。即市首個重要阻力位為１９０７１，下站則看１９２０１。初步估計，恒
指早市可守穩於１８２７４之上，惟持有恒指牛證者須將止賺位逐步上移。恒指牛證重貨區現為
１７５００－１７５９９，估計淡友大戶不會貿然嘗試殺倉。至於恒指熊證重貨區，則為
２０３００－２０３９９，持貨者暫應不會受到威脅。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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