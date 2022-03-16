《窩輪豪情－梁業豪》開局理想，恒指即市目標先看１９０７１

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、綜合

企業與必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為恒

生銀行（０００１１）、達利食品（０３７９９）與九龍倉置業（０１９９７），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

票，則宜首選阿里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）與中海油（００８８３）。

恒指期貨裂口高開６４５點，於１８９７３遇到阻力，但價位只曾跌回１８８７４。其後好

友嘗試再攻，現於高位與對手進行拉鋸戰。恒生指數的合理值現位１８９０９，開市位高於此水

平，好友應感到滿意。即市首個重要阻力位為１９０７１，下站則看１９２０１。初步估計，恒

指早市可守穩於１８２７４之上，惟持有恒指牛證者須將止賺位逐步上移。恒指牛證重貨區現為

１７５００－１７５９９，估計淡友大戶不會貿然嘗試殺倉。至於恒指熊證重貨區，則為

２０３００－２０３９９，持貨者暫應不會受到威脅。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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