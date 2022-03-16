《炒股戰記－施富》戰事疫情監管三重夾擊，市況未明買領展較穩陣

《炒股戰記》呢兩個禮拜，魚缸都受到俄烏戰事、疫情升級、科網股監管等因素影響，早兩

日夾埋跌超過２０００點，曾經見過１８２３５點，都搞到灰灰哋。去到今日晏晝，阿爺同大家

大派定心丸，話中美兩國「已取得積極進展」，會繼續支持各類企業到境外上市，魚缸一口氣反

彈超過１６００點，重上兩萬點關口，似乎又重燃番希望。

不過，富仔覺得中美風向隨時會變，今日呢單消息相信對魚缸幫助好短暫。反而，大家應該

要將焦點放喺嚟緊嘅聯儲局議息上，畢竟美國通脹已經創４０年新高，拜登政府再無咩實際措施

壓抑通脹，嚟緊嘅中期選都幾大影響，聯儲局又會唔會好似市場預期咁，淨係加四分一厘息？其

實仲係未知知數。另外，俄烏兩邊都只係話會繼續傾，但未有實際進展之前，富仔都唔會現階段

好積極入市。

之前揀過嘅理想（０２０１５），早排受到中概股監管嘅因素影響係咁跌，連２月橫行區底

部１０３銀水平都穿埋，即使今日跟住魚缸上升，一度反彈超過三成，重上９０銀以上水平，但

係富仔要嚴守止蝕位，一穿咗就要走人，所以喺１０３銀已經止蝕，損失未致好大。



＊領展防守性強兼收息＊



既然魚缸前路仲係未太穩，富仔都要揀番啲收息股保一保平安先。除咗上次提到嘅電盈

（００００８）之外，今次揀多隻防守性比較強嘅領展（００８２３）。

睇番領展直至舊年９月底為止半年，香港零售物業組合出租率有增長率達到９７﹒５％，創

歷史新高，平均續租租金調整率亦升３﹒４％，平均租金維持喺每平方呎６２﹒４銀水平。

領展除咗喺香港有業務，集團都不斷擴張海外物業組合，上個月就同國際房地產投資集團

Ｏｘｆｏｒｄ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ籌組合資公司，投資喺澳洲悉尼同墨爾本各自核心商業區

嘅５個商廈物業。領展佔合資公司近五成權益，有關物業估值１１﹒３１億澳紙，平均出租率

９２﹒６％。

令富仔較為鍾意領展嘅另一個原因，係因為喺疫情肆虐之下，領展嘅成績都算做得唔錯，而

呢排市民相信都會喺自己住嗰頭附近買嘢，都唔走得太遠買嘢，領展旗下有唔少商場，業務表現

應該唔會差得好緊要。另外，依家規定入商場要出示有效嘅疫苗通行證，但隨住疫苗接種率不斷

提高，未至於對領展有好大影響。



＊中長線目標７５銀＊



睇番日線圖，股價喺舊年１１月中旬開始，形成一個橫行區，直到今年２月初開始跌足一

個月。３月初跌到位５９﹒７５銀後反彈，升到６４﹒９銀之後唔係好夠力再上。不過，依家股

價仲企穩喺１０天線上，而１０天線已經開始上升，ＭＡＣＤ牛差距仲好平穩，似乎喺度整固緊

。現價計，預測股息率約５厘，派息算ｏｋ，而且公司財務健康，抗跌力亦比較強，用嚟做收息

股係個唔錯嘅選擇。富仔喺６２﹒５銀買咗１０００股，部署上會睇長少少。

月線圖睇，股價喺２０２０年１月破過７５銀，但好快倒Ｖ跌返落去，２月再挑戰失敗；

２０２１年６同７月三度挑戰７５銀水平，結果都唔成功，相信呢個係一個幾大嘅阻力位，中長

線目標放喺７５銀。止蝕位方面，如果跌穿２０２０年嘅全年低位５０﹒３銀水平就離場。



沽出之股份及收益（虧損）

股份 股數 平均買入價（元） 平均賣價（元） 收益（虧損）（元）

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理想 １０００股 １２０﹒００ １０３﹒００ （２２４００）

（０２０１５）

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套現：１０３０００元



模擬投資組合

股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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電盈 １００００股 ４﹒３０ ４﹒２６ ４２６００

（００００８）

領展 １０００股 ６２﹒５０ ６２﹒７５ ６２７５０

（００８２３）

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股票市值 ： １０５３５０元

剩餘現金 ： ８５３２５０元

組合淨值 ： ９５８６００元



＊ 數據截至３月１６日收市

