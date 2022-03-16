《談國論企－黎偉成》中國斥美造謠歪曲抹黑防顏色革命

《談國論企》中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪２０２２年３月

１４日，在意大利羅馬同美國總統國家安全事務助理沙利文會晤，強調中方一貫主張尊重各國主

權和領土完整，遵守聯合國憲章宗旨和原則，和「應理順烏克蘭問題歷史經緯和來龍去脈，正本

溯源，回應各方合理關切」。楊潔篪更向美方間接提出警告「中方堅持反對任何散布不實信息、

歪曲抹黑中方立場的言行」。



＊要美對烏理順歷史問題正本溯源回應合理關切＊



我對中美此番之高層次會晤，評論有好幾個方面，最重要之處為（一）中方仍然由主管外事

工作的楊潔篪出席，而美方不再由去年的以主管外交為主的國務卿布林肯參與，取而代之的是美

國總統國家安全事務助理，不「對口」之因，乃美國顯然不大願意與中國作出外交上的高層接觸

，而是以「國家安全」為「主導」，對中方甚為「不客氣」。尤其是這是在烏克蘭出現戰事動盪

的情況底下，美方的會晤主角是其「國家安全」事務助理擔當，是為「陰毒王」拜登推手烏戰事

件的一個「新壓」。

需要指出者日，為沙利文此人在與中方會晤之前，向美國傳媒捏造一些假設，並間接性的「

威脅」，大意為：中國會對俄羅斯作出支持而繞過制裁，將有「後果」。此語很有強盜的所作所

為，即：在未「講數」之前，已發放毫無事實根據的「假設」甚至假消息，然後向對方作出「警

告」，接著便是揮拳以擊。此非拜登獨有的劣舉，而是其上一任之「混世魔王」特朗普已如是這

般，在與中方舉行經貿會晤之前已表加徵關稅「制裁」，開天殺價，落地搶錢。

此更為拜登此人推手烏戰的超級惡劣手法：先是造謠和惡指俄羅斯「肯定」出兵「侵略」，

及佯稱會派出美軍壯大烏克蘭澤連斯基之膽，逼到普京採取軍事，於是發動西方傳媒鋪天蓋地的

單方抹黑，更聯群對俄「制裁」。拜廝對「不同意識形態」的俄羅斯有此劣行，對「不同意識形

態」的中國當亦此「道」，要深思！

由是楊潔篪指出「中方堅持反對任何散布不實信息、歪曲抹黑中方立場的言行」，對美國是

一個十分嚴正的警告。

重要的是（二）楊潔篪指出「應理順烏克蘭問題歷史經緯和來龍去脈，正本溯源，回應各方

合理關切」，乃根據國家主席習近平強調的「是非曲正」為據以定中方立場。歷史經緯，是美國

推動的「顏色革命」使蘇聯在１９９１年解體，之後便陸續招攬前蘇聯的紛紛獨立的國家加入北

約，並不斷把軍事力量東移逼俄，如今尚餘聲稱會「中立」的烏克蘭，也被挑動的會「考慮」加

入北約，俄羅斯有甚麼反應？俄羅斯當然不會對美國的逼上眉頭的衝擊，視若無睹，但拜登馬上

指俄侵略和聯群制裁。

要從歷史經緯和來龍去脈，正本溯源，就一定要美國認認真真的面對，和嚴嚴肅肅的回應各

方合理關切之處。



＊促美遵守聯合國憲章宗旨和原則遵重各國主權＊



最是重要者，為（三）楊潔篪向美方所強調的「中方一貫主張尊重各國主權和領土完整，遵

守聯合國憲章宗旨和原則」，重點當然是要「遵守聯合國憲章宗旨和原則」。美國此番之對烏克

蘭問題先表出兵支烏，後聯群結隊制裁俄羅斯，都是繞過聯合國而為之，拜登等美國霸權主義者

把聯合國憲章宗旨和原則，放在那裏？合則用，不合則棄！

楊潔篪更說：「中方致力於勸和促談，國際社會應共同支持俄烏和談盡快取得實質性成果，

推動局勢盡快降溫。各方應保持最大限度克制，保護平民，防止出現大規模人道主義危機。中方

已向烏提供緊急人道主義援助，並將為此繼續作出自己的努力」。美國有做到嗎？拜登只有撥風

點火！

此又怎能如中方所指出的：「著眼長遠，積極倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，鼓

勵相關各方開展平等對話，按照安全不可割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制

，維護歐洲和世界和平」。

還有（四）楊潔篪警告：「台灣問題事關中國的主權和領土完整，中方對近期美在涉台問題

上一系列錯誤言行表示嚴重關切和堅決反對」。我力指「中國得更緊密和高度留意美國今後會進

一步對華內政和主權等方面惡搞，甚至部署以所謂「不同意識形態」「顏色革命」，排除美國反

共滅華「威脅」。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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