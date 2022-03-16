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16/03/2022 09:24

【中概風暴】中概科技股反彈，京東揚逾１２％，恒指高開５４０點

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國總統拜登即將訪歐，消息刺激美股三大指數反彈。港股亦
　　《經濟通通訊社１６日專訊》美國總統拜登即將訪歐，消息刺激美股三大指數反彈。港股亦
跟隨造好，報１８９５６，高開５４０點或升２﹒９４％，主板成交５０﹒４３億元。國企指數
報６３５８，升２３４點或升３﹒８３％。恒生科技指數報３６８９，升２１７點或升
６﹒２６％。
　　多隻中概科技股升幅顯著，京東集團（０９６１８）現價升１２﹒２９％，報１８１﹒８元
，該股成交約９９萬股，涉資１﹒７３億元；美團（０３６９０）升７﹒８３％，報１１４﹒３
元；騰訊（００７００）升５﹒７７％，報３１５﹒２元；阿里（０９９８８）升４﹒５６％，
報７４﹒５元。
　　白宮表示，美國總統拜登將於下周四參加比利時舉行的北約緊急會議，令外間推測烏國局勢
會明朗化。科技股帶動美股上揚，其中蘋果上漲２﹒９７％，至每股１５５﹒０９美元。
　　部分在美國上市的中概股亦跟隨反彈。科技股方面，嗶哩嗶哩（ＢＩＬＩ）揚１１﹒２％，
收報１８﹒８６美元；京東（ＪＤ）升７﹒０８％，收報４５﹒９８美元；微博（ＷＢ）、網易
（ＮＴＥＳ）升逾３％，反而阿里巴巴（ＢＡＢＡ）逆市微跌１﹒２９％，收報７６﹒７６美元
。汽車股方面，「蔚小理」皆升。理想（ＬＩ）升幅較多，升１２﹒２２％，收報１９﹒７５美
元；小鵬（ＸＰＥＶ）及蔚來（ＮＩＯ）亦升逾５％。
　　藍籌股當中，碧桂園服務（０６０９８）升８﹒６３％，報２７﹒７元；中生製藥
（０１１７７）升７﹒８９％，報４﹒１元；龍湖（００９６０）升７﹒７７％，報３０﹒５元

即月期指新報１８９４２，升６２７點，低水１４點。即月國指期貨報６３６６，升２６４點，
高水８點。即月科指期貨新報３６９６，升２４０點，高水６點。
　
　　　　　　　　　　　首十隻表現較佳藍籌股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　　１８１﹒８元　升１２﹒２９％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　２７﹒７元　　升８﹒６３％
　　中生製藥（０１１７７）　　　　４﹒１元　　升７﹒８９％
　　美團（０３６９０）　　　　１１４﹒３元　　升７﹒８３％
　　龍湖（００９６０）　　　　　３０﹒５元　　升７﹒７７％
　　網易（０９９９９）　　　　１１７﹒３元　　升７﹒２２％
　　蒙牛（０２３１９）　　　　４３﹒７５元　　升６﹒９７％
　　比亞迪（０１２１１）　　　１７８﹒５元　　升６﹒９５％
　　阿里健康（００２４１）　　　３﹒５２元　　升６﹒６７％
　　舜宇（０２３８２）　　　　１２７﹒７元　　升６﹒５９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　部分中概科技股表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　１８１﹒８元　升１２﹒２９％
　　美團（０３６９０）　　　１１４﹒３元　　升７﹒８３％
　　騰訊（００７００）　　　３１５﹒２元　　升５﹒７７％
　　阿里（０９９８８）　　　　７４﹒５元　　升４﹒５６％
　　快手（０１０２４）　　　　６０﹒６元　　升７﹒９３％
　　小米（０１８１０）　　　１２﹒０２元　　升４﹒５２％
　　微盟（０２０１３）　　　　３﹒１４元　　升９﹒４１％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　１４６﹒７元　升１４﹒９７％
　　萬國數據（０９６９８）　　２１﹒９元　升１４﹒７８％
　　百度（０９８８８）　　　　　１０４元　　　　　升４％
　　微博（０９８９８）　　　１５５﹒８元　　　　　無升跌
　　網易（０９９９９）　　　１１７﹒３元　　升７﹒２２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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