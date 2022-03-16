【中概風暴】中概科技股反彈，京東揚逾１２％，恒指高開５４０點

《經濟通通訊社１６日專訊》美國總統拜登即將訪歐，消息刺激美股三大指數反彈。港股亦
《經濟通通訊社１６日專訊》美國總統拜登即將訪歐，消息刺激美股三大指數反彈。港股亦
跟隨造好，報１８９５６，高開５４０點或升２﹒９４％，主板成交５０﹒４３億元。國企指數
報６３５８，升２３４點或升３﹒８３％。恒生科技指數報３６８９，升２１７點或升
６﹒２６％。
多隻中概科技股升幅顯著，京東集團（０９６１８）現價升１２﹒２９％，報１８１﹒８元
，該股成交約９９萬股，涉資１﹒７３億元；美團（０３６９０）升７﹒８３％，報１１４﹒３
元；騰訊（００７００）升５﹒７７％，報３１５﹒２元；阿里（０９９８８）升４﹒５６％，
報７４﹒５元。
白宮表示，美國總統拜登將於下周四參加比利時舉行的北約緊急會議，令外間推測烏國局勢
會明朗化。科技股帶動美股上揚，其中蘋果上漲２﹒９７％，至每股１５５﹒０９美元。
部分在美國上市的中概股亦跟隨反彈。科技股方面，嗶哩嗶哩（ＢＩＬＩ）揚１１﹒２％，
收報１８﹒８６美元；京東（ＪＤ）升７﹒０８％，收報４５﹒９８美元；微博（ＷＢ）、網易
（ＮＴＥＳ）升逾３％，反而阿里巴巴（ＢＡＢＡ）逆市微跌１﹒２９％，收報７６﹒７６美元
。汽車股方面，「蔚小理」皆升。理想（ＬＩ）升幅較多，升１２﹒２２％，收報１９﹒７５美
元；小鵬（ＸＰＥＶ）及蔚來（ＮＩＯ）亦升逾５％。
藍籌股當中，碧桂園服務（０６０９８）升８﹒６３％，報２７﹒７元；中生製藥
（０１１７７）升７﹒８９％，報４﹒１元；龍湖（００９６０）升７﹒７７％，報３０﹒５元
。
即月期指新報１８９４２，升６２７點，低水１４點。即月國指期貨報６３６６，升２６４點，
高水８點。即月科指期貨新報３６９６，升２４０點，高水６點。
首十隻表現較佳藍籌股
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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京東集團（０９６１８） １８１﹒８元 升１２﹒２９％
碧桂園服務（０６０９８） ２７﹒７元 升８﹒６３％
中生製藥（０１１７７） ４﹒１元 升７﹒８９％
美團（０３６９０） １１４﹒３元 升７﹒８３％
龍湖（００９６０） ３０﹒５元 升７﹒７７％
網易（０９９９９） １１７﹒３元 升７﹒２２％
蒙牛（０２３１９） ４３﹒７５元 升６﹒９７％
比亞迪（０１２１１） １７８﹒５元 升６﹒９５％
阿里健康（００２４１） ３﹒５２元 升６﹒６７％
舜宇（０２３８２） １２７﹒７元 升６﹒５９％
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部分中概科技股表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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京東集團（０９６１８） １８１﹒８元 升１２﹒２９％
美團（０３６９０） １１４﹒３元 升７﹒８３％
騰訊（００７００） ３１５﹒２元 升５﹒７７％
阿里（０９９８８） ７４﹒５元 升４﹒５６％
快手（０１０２４） ６０﹒６元 升７﹒９３％
小米（０１８１０） １２﹒０２元 升４﹒５２％
微盟（０２０１３） ３﹒１４元 升９﹒４１％
嗶哩嗶哩（０９６２６） １４６﹒７元 升１４﹒９７％
萬國數據（０９６９８） ２１﹒９元 升１４﹒７８％
百度（０９８８８） １０４元 升４％
微博（０９８９８） １５５﹒８元 無升跌
網易（０９９９９） １１７﹒３元 升７﹒２２％
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（ｅｒ）
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