午後恒指升幅急速擴大至逾１０００點，續創日內高位

《經濟通通訊社１６日專訊》恒指連跌多日後今日反彈，午後升幅極速擴大至超過１０００

點。國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題。國務院副總

理、金融委主任劉鶴主持。關於中概股，會議指出，目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已

取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案。中國政府繼續支持各類企業到境外上市。

科技股買盤湧入，京東（０９６１８）勁升２１﹒４３％為最佳表現藍籌，報１９６﹒６元

；網易（０９９９９）升１３﹒４４％，報１２４﹒１元；阿里（０９９８８）升１２﹒３５％

，報８０﹒０５元；美團（０３６９０）升１５﹒９４％，報１２２﹒９元；騰訊

（００７００）升１４﹒０３％，報３３９﹒８元。

內房股跟隨抽升；潤地（０１１０９）升１０﹒３２％，報３４﹒２元；碧桂園

（０２００７）升１﹒８６％，報３﹒８３元；碧桂園服務（０６０９８）升８﹒２４％，報

２７﹒６元。

現時，恒生指數報１９４２４，升１００９點或升５﹒４８％，主板成交１３８２﹒８３億

元。國企指數報６５７５，升４５１點或升７﹒３８％。恒生科技指數報３９０３，升４３１點

或升１２﹒４２％。

即月期指新報１９４１８，升１１０３點，低水７點。即月國指期貨報６５９３，升４９１

點，高水１７點。即月科指期貨新報３９０８，升４５２點，低水７點。

上證綜合指數報３１４１，升７７點或升２﹒５４％，成交３５５７﹒７６億元人民幣。

深證成份指數報１１８６１，升３２４點或升２﹒８１％，成交４５６０﹒６３億元人民幣

。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） １９６﹒６０元 升２１﹒４３％

騰訊（００７００） ３３９﹒８０元 升１４﹒０３％

海底撈（０６８６２） １１﹒６４元 升１５﹒４８％

美團（０３６９０） １２２﹒９０元 升１５﹒９４％

金沙（０１９２８） １５﹒５２元 升１３﹒７８％

網易（０９９９９） １２４﹒１０元 升１３﹒４４％

阿里健康（００２４１） ３﹒７０元 升１２﹒１２％

阿里（０９９８８） ８０﹒０５元 升１２﹒３５％

銀娛（０００２７） ３８﹒６０元 升１１﹒７２％

瑞聲（０２０１８） １７﹒８６元 升１２﹒１９％

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（ｈｃ）

