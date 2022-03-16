《異動股》科技股爆升，美團現升近三成，京東升逾三成三

《經濟通通訊社１６日專訊》美團（０３６９０）現價升２９﹒６２％，報１３７﹒４元，

該股成交約９９８５萬股，涉資１２３﹒５７億元。

國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題，國務院副總

理、金融委主任劉鶴主持。會議指出，目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展

，正在致力於形成具體合作方案。中國政府繼續支持各類企業到境外上市。

科技股勁彈；阿里（０９９８８）升２３﹒０２％，報８７﹒６５元；騰訊（００７００）

升２２﹒０１％，報３６３﹒６元；京東集團（０９６１８）升３３﹒２９％為目前最佳藍籌，

報２１５﹒８元；小米（０１８１０）升１６％，報１３﹒３４元。

現時，恒生指數報２００１１，升１５９６點或升８﹒６７％，主板成交２３０１﹒４１億

元。國企指數報６８６６，升７４２點或升１２﹒１３％。恒生科技指數報４１８３，升７１１

點或升２０﹒４９％。

即月期指新報１９９９２，升１６７７點，低水２０點。即月國指期貨報６８７６，升

７７４點，高水９點。即月科指期貨新報４１９２，升７３６點，高水４點。

上證綜合指數報３１６７，升１０３點或升３﹒３９％，成交４８０４﹒８４億元人民幣。

深證成份指數報１１９８２，升４４５點或升３﹒８６％，成交６１３６﹒４３億元人民幣

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表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １３７﹒４０元 升２９﹒６２％

阿里（０９９８８） ８７﹒６５元 升２３﹒０２％

騰訊（００７００） ３６３﹒６０元 升２２﹒０１％

京東集團（０９６１８） ２１５﹒８０元 升３３﹒２９％

小米（０１８１０） １３﹒３４元 升１６﹒００％

網易（０９９９９） １３２﹒７０元 升２１﹒３０％

阿里健康（００２４１） ４﹒１８元 升２６﹒６７％

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（ｈｃ）

