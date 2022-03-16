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16/03/2022 14:43

《異動股》科技股爆升，美團現升近三成，京東升逾三成三

　　《經濟通通訊社１６日專訊》美團（０３６９０）現價升２９﹒６２％，報１３７﹒４元，
該股成交約９９８５萬股，涉資１２３﹒５７億元。
　　國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題，國務院副總
理、金融委主任劉鶴主持。會議指出，目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展
，正在致力於形成具體合作方案。中國政府繼續支持各類企業到境外上市。
　　科技股勁彈；阿里（０９９８８）升２３﹒０２％，報８７﹒６５元；騰訊（００７００）
升２２﹒０１％，報３６３﹒６元；京東集團（０９６１８）升３３﹒２９％為目前最佳藍籌，
報２１５﹒８元；小米（０１８１０）升１６％，報１３﹒３４元。
　　現時，恒生指數報２００１１，升１５９６點或升８﹒６７％，主板成交２３０１﹒４１億
元。國企指數報６８６６，升７４２點或升１２﹒１３％。恒生科技指數報４１８３，升７１１
點或升２０﹒４９％。
　　即月期指新報１９９９２，升１６７７點，低水２０點。即月國指期貨報６８７６，升
７７４點，高水９點。即月科指期貨新報４１９２，升７３６點，高水４點。
　　上證綜合指數報３１６７，升１０３點或升３﹒３９％，成交４８０４﹒８４億元人民幣。
　　深證成份指數報１１９８２，升４４５點或升３﹒８６％，成交６１３６﹒４３億元人民幣


　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１３７﹒４０元　升２９﹒６２％
　　阿里（０９９８８）　　　　８７﹒６５元　升２３﹒０２％
　　騰訊（００７００）　　　３６３﹒６０元　升２２﹒０１％
　　京東集團（０９６１８）　２１５﹒８０元　升３３﹒２９％
　　小米（０１８１０）　　　　１３﹒３４元　升１６﹒００％
　　網易（０９９９９）　　　１３２﹒７０元　升２１﹒３０％
　　阿里健康（００２４１）　　　４﹒１８元　升２６﹒６７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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