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即市新聞

16/03/2022 12:45

《午市前瞻》恒指反彈逾４００點，專家指中央貨幣政策「孤寒」

　　《經濟通通訊社１６日專訊》恒生指數半日收市報１８８７５，升４６０點或２﹒５％，主
板成交１１１５﹒７１億元。恒生中國企業指數報６３１９，升１９５點或３﹒１９％。恒生科
技指數報３６８３，升２１０點或６﹒０７％。
　
＊溫鋼城：恒指反彈受中美關係所限＊
　
　　恒指今早反彈高開５４０點，ｉＦａｓｔ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向
《經濟通通訊社》表示，一直表示２０１６年低位１８２７８會有較強支持，目前恒指估值極低
，預期市盈率只有１０倍。但他指，股市彈幅未必能一帆風順，因早前中央外事工作委員會辦公
室主任楊潔篪與美國國家安全顧問沙利文會面時氣氛激烈，中美關係將趨向複雜。
　　未來要觀望中國貨幣政策，但溫鋼城形容中央出手較為「孤寒」，如早前未有進一步下調
ＭＬＦ，亦未有宣布減息，隔夜拆息維持２厘以上，似乎不太想出力救股市，預期今趟反彈後將
有較大阻力。目前１９３００至１９５００會有較大阻力，突破１９５００將有望收復
２１３００裂口位。
　
＊加息半厘機會較細＊
　
　　美國將於明日公布議息結果，溫鋼城指市場普遍預期加息四分一厘及加息７次，若一如預期
加息四分一厘，市場將不會有太大反應，因市場早前已消化相關預期，但若加息半厘將會對股市
有較大影響，但目前資源價格回穩，需要加息半厘機會較細。
　
＊中資股反彈力不持久＊
　
　　內房股今日個別發展，碧桂園未有跟隨向上，溫鋼城指非因樓市偏軟，而是債務問題仍然纏
繞個別房企，故整體反彈較難持續，未有足夠支持。他亦預期，全線中資股份反彈一、兩日至一
星期後將會受壓。（ｈｃ）

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