《午市前瞻》恒指反彈逾４００點，專家指中央貨幣政策「孤寒」

《經濟通通訊社１６日專訊》恒生指數半日收市報１８８７５，升４６０點或２﹒５％，主

板成交１１１５﹒７１億元。恒生中國企業指數報６３１９，升１９５點或３﹒１９％。恒生科

技指數報３６８３，升２１０點或６﹒０７％。



＊溫鋼城：恒指反彈受中美關係所限＊



恒指今早反彈高開５４０點，ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向

《經濟通通訊社》表示，一直表示２０１６年低位１８２７８會有較強支持，目前恒指估值極低

，預期市盈率只有１０倍。但他指，股市彈幅未必能一帆風順，因早前中央外事工作委員會辦公

室主任楊潔篪與美國國家安全顧問沙利文會面時氣氛激烈，中美關係將趨向複雜。

未來要觀望中國貨幣政策，但溫鋼城形容中央出手較為「孤寒」，如早前未有進一步下調

ＭＬＦ，亦未有宣布減息，隔夜拆息維持２厘以上，似乎不太想出力救股市，預期今趟反彈後將

有較大阻力。目前１９３００至１９５００會有較大阻力，突破１９５００將有望收復

２１３００裂口位。



＊加息半厘機會較細＊



美國將於明日公布議息結果，溫鋼城指市場普遍預期加息四分一厘及加息７次，若一如預期

加息四分一厘，市場將不會有太大反應，因市場早前已消化相關預期，但若加息半厘將會對股市

有較大影響，但目前資源價格回穩，需要加息半厘機會較細。



＊中資股反彈力不持久＊



內房股今日個別發展，碧桂園未有跟隨向上，溫鋼城指非因樓市偏軟，而是債務問題仍然纏

繞個別房企，故整體反彈較難持續，未有足夠支持。他亦預期，全線中資股份反彈一、兩日至一

星期後將會受壓。（ｈｃ）

