【北水炒Ｄ乜】淨流入９６億人幣，買李寧沽美團

《經濟通通訊社１６日專訊》今日恒指高開５４０點，報１８９５６點。最高升１７０５點
報２０１２０點，最低升１６８點報１８５８４點。恒指收報２００８７點，升１６７２點或
９﹒０８％。
按額度計算，北水全日淨買入９６億元人民幣，減少２﹒２％。北水淨買入最多的個股依次
是李寧（０２３３１）、香港交易所（００３８８）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的
依次是美團（０３６９０）。
主板成交３０９７﹒９３億元增加８﹒３％。其中港股通成交７８６﹒１億元，佔總成交
２５﹒４％。
＊美指李寧供應鏈涉北韓勞工＊
據《彭博》報道，美國海關以與北韓有關聯為由扣留李寧公司製造的商品，美國海關表示，
先前的調查表明，該公司在其供應鏈中使用北韓勞工。美國海關指，如果李寧公司在接到扣留通
知後３０天內提供明確和令人信服的證據，證明其商品不是由罪犯勞工、強迫勞工或受刑事制裁
的契約勞工生產的，則某些李寧產品可以進入美國，否則商品可能會被扣押和沒收。
李寧升１３﹒６４％報５７﹒９元，北水淨買入１８﹒６億元；香港交易所升１１﹒７９％
報３６０﹒４元，北水淨買入１１﹒５億元；藥明生物升１５﹒３８％報４７﹒２５元，北水淨
買入８﹒９億元。
美團升３２﹒０８％報１４０元，北水淨賣出１﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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李寧 （０２３３１） １８﹒６１
香港交易所 （００３８８） １１﹒４６
藥明生物 （０２２６９） ８﹒９０
快手 （０１０２４） ３﹒９４
騰訊控股 （００７００） ３﹒９２
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －１﹒３８
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