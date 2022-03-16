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即市新聞

16/03/2022 15:30

《美元走勢－羅明立》美元兌日圓有機會上試１２１╱１２２

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１８﹒２６　１１８﹒４３　１１８﹒１７
　　歐元╱美元　１﹒０９８０　１﹒０９８２　１﹒０９５５
　　英鎊╱美元　１﹒３０５３　１﹒３０６４　１﹒３０３６
　　美元╱瑞郎　０﹒９３９６　０﹒９４１０　０﹒９３９２
　　美元╱港元　７﹒８２１４　７﹒８２６７　７﹒８２００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》美匯指數繼續在９９附近窄幅上落。俄羅斯與烏克蘭邊打邊談，烏克蘭稱談判
仍然艱難，但認為有讓步的空間。俄方則希望在戰事上取得較大成果以便增加談判籌碼。美國２
月ＰＰＩ按年增長１０％，創２００９年以來最大漲幅，符合預期，反映通脹上升的威脅持續。
市場避險需求暫時回落，對談判結果的良好預期令油金價格都明顯回落。美國聯儲局３月勢必展
開加息進程以對抗高企的通脹，未來有機會加快收水，市場關注聯儲局因應俄烏衝突及通脹前景
對經濟影響的判斷，美元應繼續受到支撐。
　　美元兌日圓繼續走高，逼近２０１７年的高位１１８﹒６５，突破的話有機會上試１２１╱
１２２。歐元估計在１﹒０８╱１﹒１１之間整固，短線支持在１﹒０９，即市能低位吸納博反
彈亦無不可。
　　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　１﹒０９２５　１﹒１０４０　１﹒０８９０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　買入澳元　０﹒７１９０　０﹒７３００　０﹒７１５０
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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