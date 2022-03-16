《美元走勢－羅明立》美元兌日圓有機會上試１２１╱１２２

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１８﹒２６ １１８﹒４３ １１８﹒１７

歐元╱美元 １﹒０９８０ １﹒０９８２ １﹒０９５５

英鎊╱美元 １﹒３０５３ １﹒３０６４ １﹒３０３６

美元╱瑞郎 ０﹒９３９６ ０﹒９４１０ ０﹒９３９２

美元╱港元 ７﹒８２１４ ７﹒８２６７ ７﹒８２００

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《美元走勢》美匯指數繼續在９９附近窄幅上落。俄羅斯與烏克蘭邊打邊談，烏克蘭稱談判

仍然艱難，但認為有讓步的空間。俄方則希望在戰事上取得較大成果以便增加談判籌碼。美國２

月ＰＰＩ按年增長１０％，創２００９年以來最大漲幅，符合預期，反映通脹上升的威脅持續。

市場避險需求暫時回落，對談判結果的良好預期令油金價格都明顯回落。美國聯儲局３月勢必展

開加息進程以對抗高企的通脹，未來有機會加快收水，市場關注聯儲局因應俄烏衝突及通脹前景

對經濟影響的判斷，美元應繼續受到支撐。

美元兌日圓繼續走高，逼近２０１７年的高位１１８﹒６５，突破的話有機會上試１２１╱

１２２。歐元估計在１﹒０８╱１﹒１１之間整固，短線支持在１﹒０９，即市能低位吸納博反

彈亦無不可。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０９２５ １﹒１０４０ １﹒０８９０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 買入澳元 ０﹒７１９０ ０﹒７３００ ０﹒７１５０

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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