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即市新聞

16/03/2022 14:14

【土地供應】發展局建議精簡發展程序，包括未撥款便可收地

　　《經濟通通訊社１６日專訊》發展局建議修訂《城規條例》等５條法例，加快土地發展流程
，包括容許未有撥款便可開始收地，將可加快收地程序１８個月等。相關建議本月在立法會的委
員會討論。
　　根據發展局提交立法會文件指，本港有一套詳細的法例，監管開發可發展用地的不同程序，
執行這套法定程序需要一段頗長的時間。例如，目前若要將一幅非住宅用途土地變成一幅住宅用
途的「熟地」，需要至少６年，因此政府有意修訂條例。

＊容許未完成規劃便可填海＊

　　發展局就有關法例從５個方向，提出合共２０項修訂建議，當中包括將城規制圖程序由多輪
變成一輪，估計可以由原本１７個月時間壓縮至９個月，亦容許政府未完成規劃就可以填海。政
府亦會研究，將收回及清理土地程序提早約１８個月完成，措施包括提前處理反對意見、以及在
《收回土地條例》明確指明及清晰賦權政府，可無須等待有關工程獲批撥款，也可開始收回土地
及發放補償。

＊約２２萬個公屋單位可加快落成＊

　　另外，政府亦提出引入一項新的權力，使發展局局長可將某些早年已被納入分區計劃大綱圖
並正面對發展壓力及環境破壞的高生態價值地區，指定為「執行管制地區」。在新的安排下，現
行條例適用於「發展審批地區」的執行管制條文亦可適用於局長指定的「執行管制地區」。
　　民建聯立法會議員劉國勳預計，修訂可將「生地變熟地」程序縮短２年至２年半時間，未來
１０年公營房屋供應中，有約２２萬個單位能加快落成，並有助更快推展大型規劃，包括將北部
都會區２０年興建時間，減至１０年基本完成，１５年成熟運作。（ｃｌ）

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