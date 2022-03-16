【夜期時段】即月期指最新報２０１３８點，升１５點，高水５０點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０１３２點，升９點，高水４５

點，最新報２０１３８點，升１５點，高水５１點，合約成交５８８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６９０３點，升１點，高水１４點，最新報６９０７點，升

５點，高水１８點，合約成交１１９１張。

