【夜期時段】即月期指最新報２０１３８點，升１５點，高水５０點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０１３２點，升９點，高水４５
點，最新報２０１３８點，升１５點，高水５１點，合約成交５８８張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６９０３點，升１點，高水１４點，最新報６９０７點，升
５點，高水１８點，合約成交１１９１張。
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