【中概風暴】據報瑞銀及花旗的客戶因科技股重挫被追加保證金

《經濟通通訊社１６日專訊》中國科技股近日大幅下瀉，外電報道，一些私人銀行正在向一

些亞洲富裕客戶發出追加保證金的通知，這些客戶使用中國科技股作為其投資組合的抵押品。

報道引述知情人士表示，包括瑞銀、瑞聯及花旗等多家私人銀行，過去幾天曾要求一些客戶

追加保證金，因其所持部分資產的價值下降。目前尚不清楚這些客戶是否能夠滿足追加保證金的

要求。（ｂｉ）

