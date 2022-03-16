《再戰明天》英倫銀行公布議息結果，長實平保李寧公布業績

《經濟通通訊社１６日專訊》英倫銀行公布議息結果，及長實平保李寧公布業績，料為周四

（１７日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，日本央行及台灣央行舉行貨幣政策會議。本港時間周四

５：３０ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在「歐洲央行及其觀察者」會議上講話。晚上８：００ｐｍ

，英倫銀行宣布利率決定，並公布會議記錄。



＊本港公布失業率，歐元區公布ＣＰＩ＊



數據方面，周四本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布２月失業率，料由４﹒２％降至４﹒１％

。本港時間４：３０ｐｍ，香港公布２月失業率，料由３﹒９％升上４﹒１％。本港時間

６：００ｐｍ，歐元區公布２月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒３％擴大至０﹒９％，年率

升幅料由５﹒１％擴大至５﹒６％；２月核心消費者物價指數年率升幅料由２﹒３％擴大至

２﹒７％。本港時間８：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料由０﹒５％升上０﹒８％。本港

時間８：３０ｐｍ，美國公布２月建築許可，月率料由０﹒５％逆轉至下滑２﹒４％；２月新屋

動工，料由１６４萬升至１７０萬，月率料由下滑４﹒１％改善至升３﹒８％；連續申請失業救

濟金人數料由１４９萬降至１４８萬；首次申請失業救濟金人數料由２３萬降至２２萬。本港時

間９：１５ｐｍ，美國公布２月產能利用率，料由７７﹒６％升上７７﹒９％；２月工業生產月

率升幅料由１﹒４％收窄至０﹒５％。

在本港，明日公布業績的公司有：長實（０１１１３）、光控（００１６５）、長和

（００００１）、平保（０２３１８）、李寧（０２３３１）等。（ｗａ）

