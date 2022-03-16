【企業盈喜】中駿商管（０６０６）料去年應佔經調整利潤增７７％

《經濟通通訊社１６日專訊》中駿商管（００６０６）發盈喜，預期截至去年１２月底止，

母公司擁有應佔經調整利潤（為一項非香港財務報告準則計量及按剔除一次性上市開支的影響計

算）不少於人民幣２﹒９億元，較２０２０年母公司擁有人應佔經調整利潤增加約７７％。

集團指，預期增加主要是由於本年度集團在管物業總建築面積增加及對集團開業前管理服務

及增值服務的需求增加。（ｓｌ）

