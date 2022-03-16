特步料今年淨開店最多３００間，主品牌全年銷售收入增最多三成

《經濟通通訊社１６日專訊》特步國際（０１３６８）公布２０２１年度業績。首席財務官

楊鷺彬在電話會議中表示，最近內地疫情反彈，但該些地區佔集團零售額不足５％，因此影響有

限，如果疫情能夠受控並不擴展至全國，有信心季度零售流水增長不低於３０％，特步主品牌去

年的零售增長勢頭延續至今年，料今年上半年主品牌的銷售收入增長不低於３５％至４０％，全

年銷售收入增長不低於２０２１年，目標是增長２０％至３０％。



＊今年淨開店最多３００間，主品牌目標銷售２００億人幣＊



楊鷺彬表示，集團近年進行「開大店，關小店」的策略，目前主要在三、四線城市開店，約

佔逾七成，而一、二線城市的佔比則為約２０％，集團計劃今年將淨開２００至３００間店。他

指，特步主品牌仍是主要銷售及利潤來源，目標２０２５年的銷售規模達２００億元（人民幣．

下同）。新品牌的銷售規模仍較小，前期投入階段會錄得虧損，但會控制好每年虧損不多於

１﹒５億元，期望能在２至３年內轉虧為盈。



＊索康尼及邁樂虧損控制於９０００萬至１億人幣＊



索康尼和邁樂方面，楊鷺彬指，計劃今年會在一、二線城市多開１０到２０間店，主要為索

康尼的門店；相信在２０２４年之前索康尼的產品成熟後，就會考慮開展加盟模式，料索康尼將

會虧轉盈。

他續表示，蓋世威和帕拉丁方面，蓋世威的銷售受到疫情和供應鏈影響，預期上半年供應鏈

情況並不樂觀，集團計劃該品牌今年在內地開設１０至２０間自營店。他預料，今年這兩個品牌

的虧損與２０２１年相近，集團會控制在大約９０００萬元至１億元。



＊內地部分城市封城對供應鏈影響不大＊



對於原材料價格上升，楊鷺彬表示，原材料價格一直有波動，集團會預先鎖定原材料價格，

並會將成本轉嫁至消費者。他又預期，今年集團的資本開支為３億至４億元。

主席丁水波表示，內地部分城市實施封城，對供應鏈影響不大，因為旗下工廠主要在浙江，

政府並無要求工廠停產。但他指，新收購的蓋世威業務集中在海外，較受越南的供應鏈問題影響

，不過隨著新冠疫苗推出市場，供應鏈將逐步回復正常，有關產品在內地市場的反應亦不錯。

（ｓｌ）

