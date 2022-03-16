【企業盈警】華眾車載（０６８３０）料去年淨溢利減少約３０％

《經濟通通訊社１６日專訊》華眾車載（０６８３０）公布，截至去年１２月３１日止年度

，集團預期其淨溢利將錄得較截至２０２０年同期之淨溢利約１﹒１０５億人民幣減少約３０％

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淨溢利下跌主要由於模具及工具銷售額減少；原材料成本及人工成本上漲所致。（ｂｎ）

