【內房困局】傳融創中國４０億人民幣境內債兌付遇困，向人行求助

《經濟通通訊社１６日專訊》據金融資訊提供商《ＲＥＤＤ》引述知情人士報道，融創中國

（０１９１８）原已安排回售兌付方案的一期４０億元（人民幣．下同）境內債，但因主要持有

銀行意外決定行使贖回權，正面臨兌付困難。此外，集團正在推進的融資方案受阻，已向人民銀

行匯報目前面臨的財務困境並尋求支持。

知情人士透露，融創在３月１日向投資者表示，公司已準備足額的現金來償還本金為４０億

元的境內債「２０融創０１」。然而受龍光集團（０３３８０）事件影響，一家持有約１０億元

債券的中資銀行決定行使贖回權，而這家銀行此前與融創談妥繼續持有「２０融創０１」一年，

融創也為此在明年增加了一次回售條款。

報道指，上述變化讓融創措手不及，因為融創準備了約３０億元的現金用於贖回，並計劃用

１０億元償還一筆國資控股的信託公司的貸款，這筆貸款將於４月１日左右到期。報道並稱，人

行昨晚間就融創的問題下達了指示，但具體內容尚未獲悉。

報道又指出，融創管理層仍然向「２０融創０１」的持有人表示，會盡最大可能償還這筆債

券，但沒有排除在最壞的情況尋求展期的可能。此外，融創同時準備與境外私募債持有人洽談豁

免或者展期。（ａｃ）

