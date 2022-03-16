【企業盈警】ＦＳＭ（１７２１）料去年虧損擴至最多４００萬坡元

《經濟通通訊社１６日專訊》ＦＳＭ（０１７２１）發盈警，預期２０２１財年錄得公司擁

有人應佔虧損介乎約２８０萬至４００萬新元，而２０２０財年公司擁有人應佔虧損約２６０萬

新元。

該集團解釋，儘管製造業務表現強勁，虧損增加主要源於公司股份恢復買賣產生專業費用；

及開發及營運我們在線業務的手機遊戲產生的成本在２０２１財年首個完整營運年度上升。

（ａｃ）





