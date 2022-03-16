【企業盈喜】新絲路文旅（４７２）料去年虧轉盈賺五千萬至六千萬

《經濟通通訊社１６日專訊》新絲路文旅（００４７２）發盈喜，相比２０２０年度所錄得

之約１﹒１４億元之合併虧損，２０２１年度集團將轉虧為盈，綜合淨利潤將達到５０００萬至

６０００萬元，，主要原因是集團於澳洲悉尼的歌劇院一號開發項目已於２０２１年１２月交付

大部分住宅與業主並確認利潤之貢獻所致。（ａｃ）

