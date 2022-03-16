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即市新聞

16/03/2022 16:30

《小傳日記》來回地獄又折返人間，魚缸仲要睇議息點搞法？

　　《小傳日記》相信唔少缸民呢三日嘅心臟好似坐緊過山車咁，真係嚇到個心都嚟一嚟！早兩
日魚缸各跌超過１０００點，曾經去到萬八點邊緣，跌到都無乜心機。點知，今日嚟個大上斜，
一度重上兩萬點，單日升幅超過１６００點，真係好耐都未試過升得咁厲害。
　　ＡＴＭ可以話出現近年罕有嘅「奇景」，因為巴巴（０９９８８）同騰訊（００７００）都
升超過兩成，美團（０３６９０）更加升超過三成！老實講，ＡＴＭ早排已經跌到懷疑人生，到
底跌到幾時呀？今日連埋京東（０９６１８）、網易（０９９９９）等科技佬撐起晒成個魚缸。
喺呢個ｍｏｍｅｎｔ，我唔係要爆，係要喊喇！係感動個種喊。
　　唔止科技佬，內房佬都振臂歡呼！今日畀惠譽降評級嘅融創（０１９１８）今朝曾經跌超過
一成，但去到晏晝搭得番升市順風車，曾經一口氣升番超過一成！碧桂園（０２００７）同碧服
（０６０９８）呢對孖寶都有相同情況，晏晝由跌轉升超過一成半。可以一日內大起大落到咁，
算唔算係近排另一個「奇景」呢？
　　由前兩日嘅「滿江紅」，去到今日近乎一片「綠地」，魚缸呢三日名符其實「來回地獄又折
返人間」！之所以有咁嘅情況，係同阿爺好大關係。今日阿爺開會講到，依家中美雙方嘅監管機
構保持良好溝通，「已經取得積極進展」，仲講到明繼續支持各類企業出去上市添。聽到呢到，
一班缸民當堂有番晒自信，並且好積極入貨入貨再入貨。
　　講真，魚缸跌到殘到離晒譜嘅，依家阿爺同大家派定心丸，總算經歷番一日嘅晴天喇。不過
，大家都要睇實花旗嗰邊嘅議息結果，雖然「孖屐」人士預期都係加四分一厘息，但通脹已經升
到４０年高位，花旗嗰邊嘅官員亦曾經不斷放風話會加大加息力度，對魚缸嘅影響有幾大仲要估
估下。更何況，俄烏困局仲未搞得掂，俄佬談判條件又未啱另一邊心水，關係依然緊張。呢次拜
登都要到訪歐洲拆局，即管睇下呢一行會帶嚟咩成效喇！形勢一日未穩，千祈唔好咁老定同開心
住！請請！
　　
　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
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