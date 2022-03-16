【新冠肺炎】本港再多２７８人離世，腦出血者入院後揭染疫後死亡

《經濟通通訊社１６日專訊》本港新冠肺炎疫情持續。醫管局總行政經理（質素及標準）劉

家獻表示，今日再多２７８宗死亡個案，其中２１７人昨日（１５日）離世，包括１２４男３９

女，年齡介乎３５歲至１０５歲，當中１９８人屬６５歲以上長者；１２５人居住於院舍；

１５１位沒有接種疫苗，４１位已打一針，２１位已打兩針、４人已打三針。

醫管局表示，昨日較年輕死者包括３５歲肝癌患者；４０歲患者曾有腦出血，長期臥床，需

要插胃喉；４２歲大腸癌患者；４４歲腦出血患者，入院後揭染疫；５５歲有遺傳神經纖維瘤患

者，曾做過不同的腦部手術，長期臥床，需要插胃喉；５７歲有遺傳染色體病患者，住在殘疾院

舍，有癲癇、智障問題；５８歲患者，有鼻咽癌紀錄，需服用類固醇，免疫系統較弱。

此外，由於數據滯後，３月８日至３月１４日期間，再有６１名病人離世，包括３４男２７

女，年齡介乎４２至１０５歲。截至昨日，醫管局累計共１８１１８人染疫，當中８６２９人已

康復返回工作崗位。



＊第五波累計４６３４宗死亡個案＊



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，第五波累計４６３４宗死亡個案，其中１５宗

屬非公院死亡個案，涉及１７９１女及２８２８男，年齡介乎１１個月至１１２歲，其中５８％

居院舍，約１１％打齊兩針疫苗，近九成未打齊疫苗，８７％是有長期病。死亡率為０﹒４８％

，８０歲以上佔７０％，死亡率為９﹒８％；已打針的死亡率是０﹒０９％，未打齊針是

１﹒８６％，相差２０倍。至於８０歲以上長者方面，已打齊針的死亡率是３﹒４％，而未打針

的死亡率超過１２﹒１５％。（ｈｙ）

