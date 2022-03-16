《真知灼見－溫灼培》中國會捲入俄羅斯事件而遭制裁嗎？

《真知灼見》美國總統國家安全事務助理沙利文本周初在接受美國有線電視新聞（ＣＮＮ）

訪問時指，如果北京援助莫斯科逃避對烏克蘭戰爭的全面制裁，北京將「絕對」會面臨後果。在

俄烏爆發戰爭後，市場一直擔心北京所持的立場，會容易被捲入西方與俄羅斯之間的紛爭中，從

而被西方孤立，使其經濟受損。而上述沙利文的言論，只是進一步加強市場對這方面的憂慮而已

。



當然，有關憂慮確實不得不防，但又不用過度擔憂。自特朗普年代，中美關係便急劇轉差，

美國也明顯嘗試與中國在經濟上作出分割。有否俄烏事件作為引子基本上並不重要。美國如能與

中國完全分割相信早就有所行動，現在未有進一步行動只是有不少貨物尚要依賴中國供應，一時

三刻分割不了。當然，大家或許會想，美國會否如對付俄羅斯般，拉攏其盟友，如英國、歐盟、

日本及澳洲新西蘭等一起孤立中國？這不是不可能，但做起來會有困難。現在日本、韓國、澳洲

及新西蘭以至東盟大部分國家的最大出口地都是中國。要這些國家與中國經濟分割他們或許不會

願意。就是歐盟及英國，中國也是其第三大出口國。由於大部分國家多以經濟掛帥，相信沒有多

少國家會為了政治成見而放棄經濟利益？



至於會否把中國逐出ＳＷＩＦＴ？假使各國要繼續與中國貿易，相信也不會有此行動。事實

上，西方是次雖把俄羅斯七間商業銀行逐出ＳＷＩＦＴ，但兩間與俄國天然氣及石油出口的相關

銀行，卻未有被逐出ＳＷＩＦＴ系統。可見得當西方需要俄羅斯的能源，也不能完全把俄羅斯銀

行逐出ＳＷＩＦＴ以外。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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