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16/03/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價續貶４０點子近三個月低，報６﹒３８００

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３８００，
較上個交易日跌４０點子，錄四連跌，創去年１２月２０日以來近三個月新低，上個交易日報
６﹒３７６０。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３８００　　　　＋４０﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９９２１　　　＋３１７﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒３９１９　　　　＋８９﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１５４　　　　　＋８﹒６０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３１９３　　　＋３８９﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５８７８　　　　＋６７﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３１３１　　　＋１８６﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６７３８　　　＋１４９﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒７７９３　　　　－２７﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　４﹒９９４５　　　＋２９８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５８８　　　　－１６﹒７０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１７﹒２６６５　－１５９３９﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３６５９　　　－１０９﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９４﹒６９００　　　　－２４﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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