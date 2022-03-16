【聚焦人幣】人幣中間價續貶４０點子近三個月低，報６﹒３８００

《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３８００，
較上個交易日跌４０點子，錄四連跌，創去年１２月２０日以來近三個月新低，上個交易日報
６﹒３７６０。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３８００ ＋４０﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒９９２１ ＋３１７﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒３９１９ ＋８９﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８１５４ ＋８﹒６０
１英鎊╱人民幣 ８﹒３１９３ ＋３８９﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒５８７８ ＋６７﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３１３１ ＋１８６﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒６７３８ ＋１４９﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒７７９３ －２７﹒００
１加元╱人民幣 ４﹒９９４５ ＋２９８﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５８８ －１６﹒７０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １７﹒２６６５ －１５９３９﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３６５９ －１０９﹒００
１人民幣╱韓元 １９４﹒６９００ －２４﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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