【聚焦人幣】人幣中間價續貶４０點子近三個月低，報６﹒３８００

《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３８００，

較上個交易日跌４０點子，錄四連跌，創去年１２月２０日以來近三個月新低，上個交易日報

６﹒３７６０。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３８００ ＋４０﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９９２１ ＋３１７﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒３９１９ ＋８９﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１５４ ＋８﹒６０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３１９３ ＋３８９﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５８７８ ＋６７﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３１３１ ＋１８６﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒６７３８ ＋１４９﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒７７９３ －２７﹒００

１加元╱人民幣 ４﹒９９４５ ＋２９８﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５８８ －１６﹒７０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １７﹒２６６５ －１５９３９﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３６５９ －１０９﹒００

１人民幣╱韓元 １９４﹒６９００ －２４﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

