【俄烏開戰】中國駐美大使秦剛：俄烏發生衝突於中方沒有半點好處

《經濟通通訊社１６日專訊》中國駐美國大使秦剛１５日在《華盛頓郵報》發表文章指，俄

烏發生衝突，於中方沒有半點好處，中方不可能在知情下不予勸阻，並指尊重和保障包括烏克蘭

在內的各國主權和領土完整。

在題為《我們在烏克蘭問題上的立場》的署名文章中，秦剛指有很多美國民眾關心中國在此

事上的立場，因此詳細闡述化解誤解甚至謠言。他表示，有人散布虛假信息，稱中方事先對俄羅

斯的軍事行動知情並要求俄方在北京冬奧會後再手。也有謠言稱俄方要求中方提供軍事援助。「

我願負責任地告訴各位，所謂中方『默許』、『縱容』等說法完全是虛假信息，意在推卸責任，

抹黑中國。」

文章中指，在烏克蘭有６０００多名中國公民生活學習，中國是俄、烏最大貿易夥伴國，也

是世界上最大的原油和天然氣進口國。俄烏發生衝突，於中方沒有半點好處。中方不可能在知情

情況下不予勸阻。秦剛表示，在烏克蘭問題上，中方態度是客觀、公正的：遵守聯合國憲章宗旨

和原則，尊重和保障包括烏克蘭在內的各國主權和領土完整，照顧各國合理安全關切，支持一切

有利於和平解決危機的努力。

秦剛表示，有人把台灣問題和烏克蘭危機聯繫起來，渲染台海衝突風險。是本質不同的兩件

事，烏克蘭是主權國家，而台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政。他強調，

「一些人不能在烏克蘭問題上強調主權原則，轉過頭就在台灣問題上損害中國主權和領土完整。

」文章並提到美方官員多次威脅對中國企業進行制裁毫無道理。戰爭和制裁都不可能帶來和平。

「美方一文章方面尋求中方支持配合，一方面對中方揮舞制裁大棒，是行不通的。」（ｄｗ）

