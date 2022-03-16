【數據解讀】大新銀行：ＭＬＦ利率按兵不動顯示幣策仍將保持中性

《經濟通通訊社１６日專訊》大新銀行高級經濟師溫嘉煒對內地最新發布的各項數據分析指

，今年頭兩個月經濟活動有所加快，房企的資金緊張情況或有紓緩；ＭＬＦ利率按兵不動或意味

貨幣政策在兩會後仍保持大致中性；維持全年經濟增長５％的預期，但疫情或增加上半年經濟的

下行壓力。

內地１－２月經濟數據普遍好過預期，工業生產及零售銷售按年分別增長７﹒５％及

６﹒７％，固定資產投資增長１２﹒２％，均高於預期及１２月數據，顯示經過１２月至１月的

降準及減息後，今年頭兩個月經濟活動有所加快。１－２月全國房地產開發投資按年增長

３﹒７％，是去年底連續四個月錄得單月倒退後首度恢復正增長，或反映房企的資金緊張情況有

所紓緩。２月城鎮調查失業率顯著反彈０﹒４個百分點至５﹒５％，則可能受到春節假期的季節

性影響。



＊疫情若未短期內受控，或增上半年經濟下行壓力＊



人民銀行維持一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）利率在２﹒８５％，或令市場失望。投資者原

先預期央行會減息０﹒１％，以紓緩金融市場及實體經濟的資金壓力，按兵不動或意味著貨幣政

策在兩會後仍保持大致中性，至少不會因應最近兩三個月Ａ股的回調壓力而鬆手，加上前兩個月

經濟數據正面，投資者或會調低對政策支持的憧憬。

研報中表示，目前維持內地今年全年經濟增長５％的預期，但內地部分省市在北京冬季奧運

和全國「兩會」結束後出現大規模疫情，若疫情未能在短期內受控，或會增添內地上半年經濟的

下行壓力，特別是私人消費的反彈可能受阻；外需去年大幅反彈後，今年的增長或會放緩，而政

府可能會推動加快投資開支，以穩定整體經濟表現。（ｄｗ）

