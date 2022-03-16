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16/03/2022 09:24

【新冠肺炎】全國昨新增本土確診加無症狀感染逾三千，吉林續破千

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家衛健委公布，３月１５日，全國確診者新增確診１９５２
宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病宗９２宗，本土病例１８６０宗；本土病例中，吉林
佔最多有１４５６宗；廣東５９宗，其中深圳市５５宗。新增無症狀感染者１３３８宗，其中境
外輸入１４４宗，本土１１９４宗。
　　新增的１８６０宗本土確診病例中，有１４５６宗在吉林省，長春市佔最多。內地新增的
１１９４宗本土無症狀感染個案，有逾三成在吉林省。來自黑龍江、遼寧等幾個省的多支醫療隊
，合共９４０名醫護人員昨日已抵達吉林市，支援當地的方艙醫院和協助進行核酸檢測。

＊上海增近２００宗無症狀感染，當局稱不必封城＊

　　上海市昨日新增５宗本土新冠病毒確診和１９７宗無症狀感染個案，不過上海市政府副秘書
長顧洪輝說，上海目前沒有封城，也不必封城。顧洪輝表示，上海沒有採取封城和停擺，始終堅
持主動防控、精準和科學防控，因時因勢調整疫情防控策略。
　　他又指，上海將根據區域風險程度，劃分若干重點區域，強化社會面的防控，減少人員流動
，幫助整個社會面盡快實現「動態清零」。
　　國家衛健委指，本月截至周一累計新增１﹒５萬宗個案，多涉Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒，波
及２８省。中疾控流行病學首席專家吳尊友指出，Ｏｍｉｃｒｏｎ感染者沒有症狀或症狀特別輕
，難以發現。在動態清零總方針指引下，落實各項措施，相信疫情「在未來數周一定可獲明顯控
制」。（ｃａ）


　

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