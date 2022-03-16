【Ａ股維穩】深圳：鼓勵加大對受疫情影響企業金融服務支持力度

《經濟通通訊社１６日專訊》內地疫情蔓延，深圳早前宣布「封城」，社區與產業園區都實

施封閉管理。深圳市金融辦等多部門發布《關於進一步加強疫情期間金融服務支持經濟社會持續

穩定發展的通知》，指要充分發揮地方金融組織作用，鼓勵全市小額貸款、融資租賃、商業保理

等地方金融組織根據企業受疫情影響實際，酌情降費減息或增加貸款、租賃、保理額度，加大信

貸投放力度，並酌情為暫時受疫情影響嚴重的客戶辦理展期、延期等。

疫情期間，商業保理機構對受本次疫情影響資金周轉困難的小微企業，積極提供臨時性周轉

資金和中長期保理服務；政府性融資擔保機構進一步加大對小微企業的支持力度，對受疫情影響

嚴重的小微企業融資擔保費率最高減免４０％。

通知指，要做好受困企業及個人金融服務。充分發揮民營企業平穩基金作用，對受疫情影響

嚴重但有發展前景的民營企業，所發債券出現兌付困難時提供暫時墊付的流動性支持。



＊鼓勵金融機構提供防疫相關領域金融支持＊



在金融產品方面，鼓勵金融機構為企業及個人提供防疫專項銀行貸款、保險保障、非金融企

業債務融資工具、企業債券、股權投資、融資擔保、知識產權證券化等金融支持。

同時，鼓勵金融機構及地方金融組織緊緊圍繞疫情防控需求，主動對治療藥物、疫苗研發、

防疫用品等衛生醫療重點領域，以及防疫相關行業企業、城市保障型企業和保障香港供應的跨境

企業開展摸排對接，密切跟進企業資金狀況，在依法合規前提下加快辦理程序，支持企業融資需

求。鼓勵開發性金融機構通過應急貸款、專項流動資金貸款等多種方式支持疫情防控。（ｄｗ）

