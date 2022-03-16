【政策解讀】中信建投：反彈如期展開，本輪將超過春節至兩會反彈

《經濟通通訊社１６日專訊》中信建投分析指出，今日市場全線反彈的催化是金融委會議極

大提振了市場信心，流動惡化獲得緩解。認為反彈行情已經如期展開，預計本輪反彈的力度與持

續度將超過春節後到兩會前的上輪反擊，且本輪反彈成長風格佔優，一季報業績是核心。

從中期來看依然面臨美聯儲加息、俄羅斯違約導致金融動蕩、全球滯脹概率上升等不利外部

因素的影響，需要繼續觀察。但當前投資者不宜悲觀，在一系列擔憂全面改善的背景下，市場有

望迎來超跌反彈和一季報行情。

行業配置上，一季報高景氣＋邊際轉好板塊將是當前反彈關注核心。當前市場來到業績真空

期後的年報加上一季報披露窗口期，將驗證高端製造產業鏈高景氣。中觀數據上，２月新能源車

銷量數據亮眼，光伏一季度需求好於預期，半導體╱軍工仍在高景氣區間，加之１２月以來居前

的跌幅及目前相對合理的估值分位，看好其後續相對收益表現。同時，當下出現的積極信號還包

括值得繼續期待的貨幣政策及疫情防控政策的調整。重點關注行業：半導體、光伏、軍工、汽車

、電池、白酒、銀行、社服等。（ｄｗ）

