【內房困局】據報華夏幸福資產出售無進展，正尋替代方案償千億債

《經濟通通訊社１６日專訊》內房華夏幸福（滬：６００３４０）早前敲定債務重組方案，
看似生機重現，根據公司今年２月披露的具體進展，《債務重組計劃》中的金融債務已簽約實現
債務重組的金額累計為４２９﹒１８億元（人民幣．下同），但對已簽署債務重組協議的「兌抵
接」類債權人已實施的首筆現金兌付僅５億元，對債權人來說「杯水車薪」。據內媒《經濟觀察
網》最新引述一位接近華夏幸福債委會的人士報道，在債務重組方案中，通過出售資產籌集現金
來償還債務是重要組成部分，也是華夏幸福恢復造血功能的關鍵要素，目前出售資產沒有實現，
致使無法籌集到必要資金。
上述人士稱，一方面是由於疫情等因素影響，相關資產買家面臨較大資金壓力，暫時沒有足
夠能力吃下如此規模的資產；另一方面，在當前房地產下行背景下，相關待出售資產定價在市場
上不具備優勢。多個消息源表示，目前相關方面正在實施一個替代方案，雖然與之前的方案相比
打了折扣，但可以一定程度推動華夏幸福債務重組工作繼續前進。各方都意識到，時間拖得越久
，債務重組工作變數越多。
華夏幸福的主要內容包括「帶」、「展」、「兌」、「抵」、「接」等部份「帶」，即出售
資產帶走金融債務約５００億元，「展」即優先類金融債務展期或清償約３５２億元，「兌」即
出售資產回籠資金中約５７０億元用於兌付金融債務，「抵」即以持有型物業等約２２０億元資
產設立信託，以信託受益權份額抵償約２２０億元金融債務，「接」即剩餘約５５０億元金融債
務由華夏幸福承接，逐步清償。（ｗｌ）
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