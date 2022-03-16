【內房困局】據報華夏幸福資產出售無進展，正尋替代方案償千億債

《經濟通通訊社１６日專訊》內房華夏幸福（滬：６００３４０）早前敲定債務重組方案，

看似生機重現，根據公司今年２月披露的具體進展，《債務重組計劃》中的金融債務已簽約實現

債務重組的金額累計為４２９﹒１８億元（人民幣．下同），但對已簽署債務重組協議的「兌抵

接」類債權人已實施的首筆現金兌付僅５億元，對債權人來說「杯水車薪」。據內媒《經濟觀察

網》最新引述一位接近華夏幸福債委會的人士報道，在債務重組方案中，通過出售資產籌集現金

來償還債務是重要組成部分，也是華夏幸福恢復造血功能的關鍵要素，目前出售資產沒有實現，

致使無法籌集到必要資金。

上述人士稱，一方面是由於疫情等因素影響，相關資產買家面臨較大資金壓力，暫時沒有足

夠能力吃下如此規模的資產；另一方面，在當前房地產下行背景下，相關待出售資產定價在市場

上不具備優勢。多個消息源表示，目前相關方面正在實施一個替代方案，雖然與之前的方案相比

打了折扣，但可以一定程度推動華夏幸福債務重組工作繼續前進。各方都意識到，時間拖得越久

，債務重組工作變數越多。

華夏幸福的主要內容包括「帶」、「展」、「兌」、「抵」、「接」等部份「帶」，即出售

資產帶走金融債務約５００億元，「展」即優先類金融債務展期或清償約３５２億元，「兌」即

出售資產回籠資金中約５７０億元用於兌付金融債務，「抵」即以持有型物業等約２２０億元資

產設立信託，以信託受益權份額抵償約２２０億元金融債務，「接」即剩餘約５５０億元金融債

務由華夏幸福承接，逐步清償。（ｗｌ）

