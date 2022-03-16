【新冠肺炎】內地修改新冠肺炎診療方案，輕症實行集中隔離

《經濟通通訊社１６日專訊》內地新冠肺炎確診連日幾何級數增長，為防控、診斷和治療帶

來巨大壓力。為進一步做好醫療救治工作，切實提高規範化、同質化診療水平，國家衛生健康委

和國家中醫藥管理局組織專家對《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第八版 修訂版）》進行了

修訂，形成了《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》。新版方案優化了病例發現和報告

程序，要求對病例實施分類收治，進一步規範抗病毒治療，及對解除隔離管理、出院標準作出調

整等。

新版方案最引人矚目的是將對病例實施分類收治。根據各地反映的「奧密克戎變異毒株患者

以無症狀感染者和輕型病例為主，大多不需要過多治療，全部收治到定點醫院會佔用大量醫療資

源」等意見，進一步完善了病例分類收治措施。其中，輕型病例實行集中隔離管理，相關集中隔

離場所不能同時隔離入境人員、密切接觸者等人群。隔離管理期間應做好對症治療和病情監測，

如病情加重，應轉至定點醫院治療。

與此同時，普通型、重型、危重型病例和有重型高危因素的病例應在定點醫院集中治療，其

中重型、危重型病例應當盡早收入ＩＣＵ治療，有高危因素且有重症傾向的患者也宜收入ＩＣＵ

治療。

新版方案在多個維度似有放寬跡象，引發市場熱議。《環球時報》特約評論員胡錫進認為，

目前中國還有多個城市處於實際封城或半休克狀態中，需要強有力的指導和銜接工作跟進，將新

規與壓制疫情規模性擴散有效結合起來。其個人認為，內地不可能一下子「放開」，新方案決不

會指向防控「躺平」。防控方式會小步調整，確保內地不出現香港那樣的失控局面。



＊放寬出院核酸值標準，出院後居家健康監測減至７天＊



內地有關研究顯示，處於恢復期的感染者在核酸Ｃｔ值≧３５時，樣本中未能分離出病毒，

密切接觸者未發現被感染的情況。據此，調整解除隔離管理、出院標準以及解除隔離管理、出院

後注意事項。新版診療方案將解除隔離管理及出院標準中的「連續兩次呼吸道標本核酸檢測陰性

（採樣時間至少間隔２４小時）」修改為「連續兩次新型冠狀病毒核酸檢測Ｎ基因和ＯＲＦ基因

Ｃｔ值均≧３５（熒光定量ＰＣＲ方法，界限值為４０，採樣時間至少間隔２４小時），或連續

兩次新型冠狀病毒核酸檢測陰性（熒光定量ＰＣＲ方法，界限值低於３５，採樣時間至少間隔

２４小時）。將「出院後繼續進行１４天隔離管理和健康狀況監測」修改為「解除隔離管理或出

院後繼續進行７天居家健康監測」。



＊抗原檢測陽性者立即閉環進行核酸檢測＊



方案亦指，在核酸檢測基礎上，增加抗原檢測作為補充，進一步提高病例早發現能力。同時

提高疑似病例診斷或排除效率，要求疑似病例或抗原檢測結果為陽性者，立即進行核酸檢測或閉

環轉運至有條件的上級醫療機構進行核酸檢測。核酸檢測結果為陽性者，進行集中隔離管理或送

至定點醫院治療，並按照規定進行網絡直報。

進一步規範抗病毒治療。將國家藥監局批准的兩種特異性抗新冠病毒藥物寫入診療方案，即

：ＰＦ－０７３２１３３２╱利托那韋片（Ｐａｘｌｏｖｉｄ）和國產單克隆抗體（安巴韋單抗

╱羅米司韋單抗注射液）。加強中醫非藥物療法應用，增加針灸治療內容；結合兒童患者特點，

增加兒童中醫治療相關內容。（ｗｌ）

