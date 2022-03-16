【內房困局】融創多隻境內債僅限機構交易仍跌停，稍早遭惠譽降級

《經濟通通訊社１６日專訊》鑑於境內外債務在未來幾個月到期的再融資不確定增加，及公

司合同銷售額有所下降，惠譽１５日將融創中國（０１９１８）的發行人違約評級（ＩＤＲ）從

「ＢＢ－」下調至「Ｂ－」，以及該公司的高級無抵押評級和未償高級無抵押票據的評級從「

ＢＢ－」下調至「Ｂ－」，回收率評級為「ＲＲ４」。所有評級被置於負面評級觀察名單

（ＲＷＮ）。

惠譽稱，融創中國於２０２２年１月通過股票配售籌集了長期資金，但此後該公司基本上無

法進入資本市場。融創中國已經處置了一些項目的股權，目前正在討論更多項目的出售。盡管如

此，融創中國的安全邊際正在縮小。評級被列入負面評級觀察名單反映了如果融創中國未能解決

即將到來的資本市場債務到期問題，並在資產處置方面取得重大進展，以及如果公司的流動性和

融資渠道進一步惡化，則有可能進一步採取負面評級行動。

融創境內債發行人融創房地產１５日在上交所公布，於今日起針對「１６融地０１」、「

１６融創０５」、「１６融創０７」、「２０融創０１」、「２０融創０２」、「２１融創０１

」和「２１融創０３」七隻債券調整投資者適當性管理安排，將僅限專業投資者中的機構投資者

買入。

但相關舉動無法阻止債券跌勢，「２０融創０１」今盤中跌幅達３２﹒１９％，觸發二次臨

停；「１６融創０７」跌２２﹒２３％，觸發臨停。稍早，「２０融創０２」跌超２０％觸發臨

停。（ｗｌ）

