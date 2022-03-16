【Ａ股維穩】金融委維穩，滬綜指深成指午後急彈近３％

《經濟通通訊社１６日專訊》Ａ股市場經歷上日（１５日）股災後，今日股市舞高弄低，先

是顯著高開再回落，午收時升幅近乎全銷，午後則在金融委發聲支持下低谷反彈，滬綜指現暴升

２﹒９５％，報３１５４﹒２６點，深成指同升２﹒９２％。

國務院副總理、金融委主任劉鶴主持國務院金融委會議，研究當前經濟形勢和資本市場問題

。會議強調，有關部門要切實承擔起自身職責，積極出台對市場有利的政策，慎重出台收縮性政

策。對市場關注的熱點問題要及時回應。凡是對資本市場產生重大影響的政策，應事先與金融管

理部門協調，保持政策預期的穩定和一致性。金融機構必須從大局出發，堅定支持實體經濟發展

。歡迎長期機構投資者增加持股比例。

會議又指，一定要切實振作一季度經濟，貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長。

關於房地產企業，要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，提出向新發展模式轉型

的配套措施。關於中概股，目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力

於形成具體合作方案。中國政府繼續支持各類企業到境外上市。

關於平台經濟治理，有關部門要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，堅持穩

中求進，通過規範、透明、可預期的監管，穩妥推進並盡快完成大型平台公司整改工作，紅燈、

綠燈都要設置好，促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力。（ｅｙ）



