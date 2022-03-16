【Ａ股維穩】金融委派維穩大禮包，滬指反彈３﹒４８％裂口未修復

《經濟通通訊社１６日專訊》房地產企業流動性問題影響樓市下行、疫情險峻管控升級引發

經濟增長疑慮、監管持續敲打中國各行各業、外資避走中概股引發中港股災……不安情緒籠罩中

國資本市場，國務院金融穩定發展委員會今日出手，召開專題會議，派發「維穩大禮包」，就最

近各項焦點經濟問題一次性作出表態。官媒通稿僅約８００字，便足以讓市場上演大反轉行情。

金融委表態：貨幣政策要主動應對，新增貸款要保持適度增長，寬鬆政策可期；要研究有力

有效的防範化解房地產企業風險應對方案；繼續支持各類企業到境外上市；呼籲對平台經濟實施

規範、透明、可預期的監管；歡迎長期機構投資者增加持股比例。

當局的每項表態都直擊內地及海外投資者對中國市場的擔憂，但出口術未必等於實際行動，

難預料這次會議能否說服外資，北向資金午後跟隨指數大幅反彈進場，但尾盤再度流出，全天小

幅淨賣出８２３０萬元（人民幣．下同），錄得連續８日淨賣出。但是中港股市就錄得大幅反彈

，滬綜指今早顯著高開又快速回落，午後在維穩一聲令下坐火箭，全日急反彈３﹒４８％，報

３１７０﹒７１，收復三千一，但較周一（１４日）收盤位置還有１﹒６％的落差，而視野拉闊

至整個３月來看，目前滬指本月仍暴跌超過８﹒４％。

港股新經濟板塊瘋狂拉漲，帶動深市表現更強，深成指飆４﹒０２％，創業板指更漲

５﹒２％。

兩市全日成交１１９２０億元，按日增加６％。



＊阿里騰訊概念股拉漲，券商股興奮＊



金融委會議提到，關於平台經濟治理，有關部門要按照市場化、法治化、國際化的方針完善

既定方案，堅持穩中求進，通過規範、透明、可預期的監管，穩妥推進並盡快完成大型平台公司

整改工作，「紅燈、綠燈都要設置好」，促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力。

中概股損手爛腳，今次會議被指是對互聯網平台監管力度放鬆的訊號，阿里（０９９８８）

和騰訊（００７００）在港股分別暴升超過兩成，帶動相關概念Ａ股同樣急升。南都電源

（深：３０００６８）漲１０﹒５％，

南威軟件（滬：６０３６３６）、小康股份（滬：６０１１２７）、城地香江

（滬：６０３８８７）漲停，天璣科技（深：３００２４５）飆８﹒８％，用友網絡

（滬：６００５８８）、藍色光標（深：３０００５８）漲８％。

中港股市復仇，券商股拉漲，東方財富（深：３０００５９）漲１０﹒４％，華鑫股份

（滬：６００６２１）、中銀證券（滬：６０１６９６）、廣發証券（深：０００７７６）集體

漲停，中金公司（滬：６０１９９５）抽高７﹒１％，中信証券升６﹒２％，中信建投

（滬：６０１０６６）升５﹒３％。



＊地產股先跌後升，萬科揚半成＊



國家統計局公布２月份７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，《路透》測算，２月

７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比漲幅進一步縮窄至２％，漲幅續創２０１５年１２月

以來最低（當時為升１﹒８％），環比轉為持平。

龍頭融創（０１９１８）在商票大面積逾期傳聞後，最新遭惠譽降評級至「Ｂ－」，流動性

堪憂，加上二三線城市樓價鬆動，以及１５日公布的房地產銷售數據走樣，地產股昨日暴跌今早

還未平復，不過午後金融委發聲呵護，稱要及時研究和提出有力有效的防範化解風險應對方案，

提出向新發展模式轉型的配套措施，地產股倒升收場。

萬科Ａ（深：０００００２）拉漲４﹒８％。金地集團（滬：６００３８３）升３﹒４％，

保利發展（滬：６０００４８）揚１﹒９％，惟新城控股（滬：６０１１５５）仍跌０﹒１４％

。



＊管控稍放寬，三大民航股集體漲停＊



中國衛健委更新新型冠狀病毒肺炎診療方案，放寬隔離要求，以往病人出院後要繼續進行

１４天隔離管理和健康狀況監測，今次被修改為只需進行７天居家健康監測，新版方案亦規定，

要調整解除隔離管理、出院標準，加快患者解除隔離和出院進程，另要實施分類收治，輕型病例

實行集中隔離管理。

疫情爆發後中國放寬防疫要求，讓擔憂封城再現的民眾小小地鬆了口氣，出行相關板塊放飛

上漲。民航股方面，南航（滬：６０００２９）、國航（滬：６０１１１１）、東航

（滬：６００１１５）三大民航股集體漲停，旅遊股方面，桂林旅遊（深：０００９７８）、眾

信旅遊（深：００２７０７）、長白山（滬：６０３０９９）、張家界（深：０００４３０）等

集體漲停。（ｅｙ）

表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１５６﹒０８ ＋４﹒３２

上證綜合指數 ３１７０﹒７１ ＋３﹒４８ ５２２３﹒０５

深證綜合指數 ２０８６﹒２４ ＋３﹒６２ ６６９７﹒３３

上證Ｂ股指數 ２７０﹒０５ ＋２﹒８４ ２﹒２６

深證Ｂ股指數 １０１８﹒２４ ＋３﹒１４ １﹒２０

上證１８０指數 ８８１６﹒３０ ＋４﹒２６

上證３８０指數 ５７４４﹒４３ ＋３﹒２５

深證成份指數 １２０００﹒９６ ＋４﹒０２

中小創新指數 ２３５２﹒５９ ＋３﹒６０

深圳創業板指數 ２６３５﹒０８ ＋５﹒２０

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