《陶冬天下－陶冬》中資股的尷尬：時代變了

《陶冬天下》中資股哀鴻遍野。



美國中概股和香港中資股，從最高點股價跌去七成以上的比比皆是，甚至不少藍籌中資公司

的股價也狂瀉。市場在嚴重超賣之後出現反彈，並不出奇，但是我們必須要從宏觀的角度和用歷

史的視野，看清楚究竟發生了什麼。

在半年多一點的時間裡，中資股連遭三次重創。從國家加強監管，到美國退市風波，再到如

今的烏克蘭危機，作為一個資產種類短期內遭遇此的暴捶，在資本市場上是不多見的。



有人說，攻擊烏克蘭導彈落到了港交所，炸散了港股。此言有一定的道理。烏克蘭危機為幾

乎所有的風險資產帶來了情緒上和價格上的震盪，但是除了一直沒有恢復交易的俄羅斯股市，沒

有一家股市、沒有一個資產種類，如中資股那麼暴跌的。



任何人準備入市抄底前，不妨考慮一下，中資股為什麼比美股、英股、日股跌多出那麼多？

無他，市場擔心美國擴大制裁範圍，殃及中國資產。



現代戰爭，已經不局限於狹義的軍事戰爭了，而且還包括貿易戰、經濟戰、金融戰、信息戰

、媒體戰等。出乎普京意料的是，面對他的「特別軍事行動」，美國和北約沒有派出一兵一卒參

戰，但卻祭出了二戰之後未曾見過的嚴厲制裁行動。由於外匯儲備被凍結，俄羅斯央行無法套現

，只能坐視盧布匯率暴跌。



當美國政府提出，中國不得幫助俄羅斯，否則會有「嚴重後果」，市場開始產生聯想。部分

全球基金賣出中資股，以調整風險敞口，這個觸發了一波又一波的去風險權重，誘發沽空，誘發

ｍａｒｇｉｎ ｃａｌｌｓ。



此時此刻，不必看圖表，基本面分析也變得不重要，重要的是想清楚四個字，「風險溢價」

。中資公司進入港股、美股這三十年，正好遇上和平紅利時期。柏林牆的倒塌，標誌著冷戰的結

束。鄧小平的改革開放，讓十幾億人口的勞動力和市場融入到了全球大循環的洪流中。中資股是

在這個背景下應運而生的，成長壯大的。



俄羅斯揮軍烏克蘭，不僅僅是一場戰事，而是勾起了冷戰時代的回憶，觸發了冷戰式的應對

，催生出冷戰式的對峙。冷戰時期那種兩個陣營對立，未必適用於現時的地緣政治，但是資本市

場是現實的，是厭惡風險的。



本次中資股調整的核心，是資本上調了中資股的風險溢價，估值中樞需要重新審視，基金的

倉底貨被大量拋售。圖表變得不重要了，因為環境不同了。基本面分析也暫時不重要了，因為估

值的參數被調整了。



市場有起有伏，烏克蘭局勢、中美互動都可能影響到市場情緒。然而，市場對增長憧憬似乎

被風險溢價所取代，這才是中資股現在的尷尬。國家監管，美國退市和制裁熙攘，背後都是風險

溢價重設。明白了這一點，再檢視如何投資布局。《陶冬》（本文為個人意見，不代表所在公司

的立場，亦非投資建議或勸誘）



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