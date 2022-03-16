【重拳監管】外媒專欄：中國不在意短期市場波動，北水將承托港股

《經濟通通訊社１６日專訊》盡管自螞蟻赴港上市被?停的一刻開始，中概股便開啟了陰跌
明跌不停歇的「地獄之旅」，去年中「契媽」Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ急沽中概股一度引發外界
討論。時至今日，中國監管的大手愈伸愈長，網絡遊戲監管、數據安全、反壟斷一浪接一浪，據
傳輪到騰訊（００７００）因金融業務而面臨破紀錄罰款，同時更傳當局擬將監管補習社的方式
套用在私營醫院上，而最新消息是豆瓣因內容問題被整改。
中美關係因俄烏開戰問題而有進一步撕裂的風險，加上監管之手停不下來，中概股「不可投
資」的聲音再度甚囂塵上。《彭博》知名財經專欄作家任淑莉發表文章，稱在香港和紐約上市的
中概股經歷了金融海嘯以來最猛烈的拋售，今次形勢比以前還要緊迫，「因為中國資產的投資形
勢變得更糟糕了」。她直接指出，與其抱怨中國變得無法投資倒不如賣出股票，因為北京並不在
乎全球投資者損失了多少資金，也不關心短期市場波動，中國當局在意的是實體經濟能帶來的好
處，該國領導人不會從股市表現中尋找價值證明。
至於港股波動如何處置？任淑莉指，中國投資者正在逢低買入外資沽出的港股，當局相信國
內的資產管理行業可以讓香港市場保持活力，她指出，「當塵埃落定後，香港市場將更多的由國
內和散戶投資者驅動」。（ｅｙ）
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