【中印衝突】印度媒體：中國外長王毅擬本月訪問印度

《經濟通通訊社１６日專訊》據印度《經濟時報》報道，中國國務委員兼外交部長王毅計劃

在本月晚些時候訪問印度，這將是自疫情爆發及中印邊境衝突以來首位中國部長訪問印度。

近日俄羅斯因出兵烏克蘭引發西方社會集體制裁，聯合國安理會審議一份譴責俄羅斯的決議

案，和俄羅斯關係良好的中國和印度都投了棄權票，但中印關係一直不佳，邊境爭議地區曾數度

發生士兵肢體衝突，據傳雙方軍隊都曾出現傷亡。（ｅｙ）

