【重拳監管】重慶逾１５０家網貸合作機構被清退，叫停百二個產品

《經濟通通訊社１６日專訊》重慶出台《關於進一步規範銀行業金融機構互聯網貸款業務的

通知》已有８個月。據內媒從重慶銀保監局獲悉，監管細則落地以來，轄內機構共有１５０餘家

合作機構被清退，近１２０個貸款產品叫停整改，所有開展互聯網貸款業務的法人機構和分支機

構，均對照細則要求，對相關制度進行了修訂完善。

長期以來，互聯網貸款業務亂象叢生，金融消費者對互聯網貸款的投訴主要集中在虛假宣傳

、誘導過度借貸、「被貸款」、暴力催收、息費過高，以及過度收集和不當運用個人信息等。上

述監管細則從各商業銀行重慶分支機構、消費金融公司等金融機構的頂層設計、合作機構、信息

披露等方面對消保工作進行強化。其中，在合作機構方面，監管細則對互聯網貸款合作機構全生

命周期管理提出系統要求，是全國首個提出該要求的地方細則。

目前註冊地在重慶的消費金融公司包括螞蟻消費金融、馬上消費金融和小米消費金融等３家

機構。其中，螞蟻消費金融自開業以來正逐漸承接螞蟻集團旗下小貸公司中符合監管規定的消費

信貸業務，自２０２１年１１月起，「花唄」也已成為螞蟻消費金融的的專屬消費信貸品牌。上

述消費金融公司，以及落地重慶的全國性銀行線上貸款，均需按照重慶的監管細則執行。

（ｗｌ）

