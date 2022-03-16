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即市新聞

16/03/2022 16:01

【政策解讀】分析：股市動盪引發恐慌心理，金融委注重預期引導

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國務院金融穩定發展委員會召開專題會議，研究當前經濟形勢
和資本市場問題。會議指出，凡是對資本市場產生重大影響的政策，應事先與金融管理部門協調
，保持政策預期的穩定和一致性。
　　工銀國際首席經濟學家程實認為，近期一系列國際、國內的重要變化帶來了極大的新聞效應
，對市場信心產生較大的負面影響。在恐慌心理形成的背景下，境內外市場對政策變化極為敏感
，此時在政策制定和實施過程需要更加注重細節、注重預期引導，這是讓市場預期保持穩定和一
致性的關鍵。

＊交行：應避免政策搖擺，謹慎出台收縮性政策＊

　　交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉亦認為，近期Ａ股、港股、中概股出現調整，除了
外部地緣政治衝突影響，其他一些市場「傳言」，對市場相關板塊形成壓力、打擊市場人氣。金
融委的發聲有利於及時穩定市場信心。為了穩預期、穩信心，宏觀政策要持續發力，甚至是超預
期發力；還要避免出現搖擺性政策。
　　從政策制定角度，國家應該是「一盤棋」，在政策出台前充分徵求市場意見，讓國家統籌安
排金融相關的重要政策。尤其在今年的環境下更應慎重出台「收縮性政策」。（ｗｌ）

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