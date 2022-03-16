【Ａ股維穩】內媒：監管釀打擊惡意做空機構，聽取房企化風險意見

《經濟通通訊社１６日專訊》國務院金融委會議召開的消息公布後，內地及本港股市今午掀

起報復式反彈。有券商機構分析認為，近期Ａ股、港股、中概股出現調整，除了外部地緣政治衝

突影響，其他一些市場「傳言」，對市場相關板塊形成壓力、打擊市場人氣。據《每日經濟新聞

》最新引述知情人士表示，監管部門正醞釀打擊惡意做空機構的措施，並積極聽取上市房企化解

風險的意見。（ｗｌ）

