【Ａ股維穩】內媒：監管釀打擊惡意做空機構，聽取房企化風險意見

《經濟通通訊社１６日專訊》國務院金融委會議召開的消息公布後，內地及本港股市今午掀
起報復式反彈。有券商機構分析認為，近期Ａ股、港股、中概股出現調整，除了外部地緣政治衝
突影響，其他一些市場「傳言」，對市場相關板塊形成壓力、打擊市場人氣。據《每日經濟新聞
》最新引述知情人士表示，監管部門正醞釀打擊惡意做空機構的措施，並積極聽取上市房企化解
風險的意見。（ｗｌ）
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