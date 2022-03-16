【新冠肺炎】浙江衢州柯城區啟動Ⅰ級應急響應，實行臨時封閉管理

《經濟通通訊社１６日專訊》內地疫情持續，過去一日新增超過３０００宗本土感染個案，

吉林省佔最多，有１８５３宗，集中在長春。吉林省政府今日召開第３７場新型冠狀病毒肺炎疫

情防控工作新聞發布會，據吉林省衛生健康委副主任張力介紹，吉林市緊急調配２００萬份抗原

檢測試劑盒，用於密接、次密接群體和高校學生的檢測，來提升檢測速度。

浙江省衢州昨日新增３０宗新冠肺炎確診病例，衢州市柯城區新冠疫情防控工作領導小組指

揮部發布通告稱，即日起，全區啟動Ⅰ級應急響應。對全區實行臨時封閉管理，實施交通管制，

只進不出。嚴格實施封控、管控、防範三區管控。關閉經營性場所，除群眾生活必需的菜場、超

市、藥店等場所外，其餘經營性場所全部關閉。學校、幼兒園及培訓機構全部停課。除防疫需要

、民生保障、涉及重大安全的企業外，其他企業一律停工，所有工地全部停工。

另外，根據當前疫情防控工作需要，經遼寧營口市新冠肺炎疫情防控指揮部同意，從３月

１６日起暫停全市班車客運、包車、公交、巡遊和網約出租汽車運營服務，公路客運場站暫時關

閉，恢復時間另行通知。（ｃａ）



